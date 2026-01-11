Live TV

Exclusiv Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Data actualizării: Data publicării:
card factura calculator
Foto: Getty Images

În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat. În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.

„În momentul de față este evident că, odată cu venirea sezonului rece și cu temperaturi tot mai mici, oamenii consumă mai mult gaz, automat sunt facturi mai mari, dar este ceva inerent în fiecare an. Prețul este stabil până în 31 martie, prin schema de plafonare a prețului la gaze naturale. Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să avem o creștere abruptă a prețului la gazele naturale.

În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi și am mare încredere că, în modul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie, nu o să avem creșteri de prețuri. În situația puțin probabilă că vor exista peturbații pe piața internațională, pe piața regională în materie de gaze, am pregătit alternativa cea în care să avem o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă a prețului la gaze naturale. 

În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat și vreau să mențin această tendință într-o formă transparentă și clară cu toată piața”, a explicat ministrul Energiei.

Amintim că până la 31 martie 2026, prețul este limitat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și anumite categorii de clienți reglementați. Această protecție dispare însă complet de la începutul lunii aprilie 2026.

Citește și:

Liberalizarea prețurilor la gaze din 2026 va aduce facturi mai mari. Cât vor plăti în plus românii

„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
5
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Depozit gaz.
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
craiova
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
curent
Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării au fost reconectate după penele de curent. Câte locuințe mai sunt fără energie
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
View of CMA CGM's LNG-powered container ship through porthole window - near Port Angeles, Washington, USA
Europa este dependentă de gazul natural american, iar Trump ar putea folosi acest lucru împotriva ei (Corriere della Sera)
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran...
Greenland
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile...
bani monede hartii shutterstock_592834091
Revolta unui sucevean după scumpirea impozitului. Și-a plătit taxele...
proteste in iran
Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma...
Ultimele știri
Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție”
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent”
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Nordicii au un truc genial pentru a împiedica frigul să intre pe la ferestre. Cum ajută folia alimentară în...
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...