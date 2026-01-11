În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat. În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.

„În momentul de față este evident că, odată cu venirea sezonului rece și cu temperaturi tot mai mici, oamenii consumă mai mult gaz, automat sunt facturi mai mari, dar este ceva inerent în fiecare an. Prețul este stabil până în 31 martie, prin schema de plafonare a prețului la gaze naturale. Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să avem o creștere abruptă a prețului la gazele naturale.

În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi și am mare încredere că, în modul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie, nu o să avem creșteri de prețuri. În situația puțin probabilă că vor exista peturbații pe piața internațională, pe piața regională în materie de gaze, am pregătit alternativa cea în care să avem o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă a prețului la gaze naturale.

În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat și vreau să mențin această tendință într-o formă transparentă și clară cu toată piața”, a explicat ministrul Energiei.

Amintim că până la 31 martie 2026, prețul este limitat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și anumite categorii de clienți reglementați. Această protecție dispare însă complet de la începutul lunii aprilie 2026.

