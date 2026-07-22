Nava lovită de drone în Marea Neagră arde de peste 30 de ore. Autoritatea Navală transmite un mesaj turiștilor

Nava GAS LISBON care ar fi fost atacată marți de drone în Marea Neagră arde de peste 30 de ore. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Potrivit Autorităţii Navale Române (ANR) nu există risc pentru populaţie.

„Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate, iar evoluţia situaţiei este atent monitorizată de autorităţile competente. Având în vedere poziţia navei, la aproximativ 14 mile marine de ţărm, nu există risc pentru populaţie, turişti sau activităţile desfăşurate pe litoralul românesc”, au transmis reprezentanţii ANR.

Nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat, marţi după-amiază, că nava ar fi fost lovită de două rachete.

Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan şi un echipaj format din 17 persoane.

Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi şi recuperaţi în siguranţă. Trei marinari au fost răniţi, aceştia fiind transportaţi la Spitalul Judeţean Tulcea.

Editor : C.L.B.