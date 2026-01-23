Live TV

„Liberalizarea prețului la gaze rămâne programată pentru aprilie 2026”. Plafonarea expiră la 31 martie

Data publicării:
Energy efficiency concept with gas cooker and LEI, the Romanian money – the cost of natural gas is more expensive in Romania. Selective focus
Sursa foto: gettyimages/Aron M
Din articol
Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Guvernul nu intenționează, în acest moment, să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare va expira la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că liberalizarea este programată să aibă loc din luna aprilie 2026 și că, până în prezent, nu au fost operate schimbări față de planul inițial.

„În principiu, după cum știți, liberalizarea prețului la gazele naturale trebuie să aibă loc, este programată să aibă loc în aprilie. Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan. Dacă până în aprilie vor apărea unele modificări, o să le comunicăm. Deocamdată, însă, calendarul nu știu să fi fost schimbat”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai arătat că detaliile concrete privind modul de aplicare a liberalizării urmează să fie stabilite în perioada următoare.

„Cum anume se va face, care vor fi prevederile concrete, rămâne de văzut. Mai este cale lungă până în aprilie”, a subliniat aceasta.

În prezent, până la data de 31 martie 2026, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă, pentru clienții casnici.

Pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și clienții din parcurile industriale sau sistemele de distribuție închise, prețul maxim este de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclusă.

După expirarea acestei perioade, în lipsa unei noi intervenții legislative, piața gazelor ar urma să funcționeze în regim complet liberalizat.

Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat.

În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.

„În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat și vreau să mențin această tendință într-o formă transparentă și clară cu toată piața”, a explicat ministrul Energiei.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
3
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Digi Sport
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pislaru toiu ivan
Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere
bogdan ivan - rafael grossi - davos
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică”
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan: „România are suficientă energie și gaze, suntem pregătiți pentru gerul din această perioadă”
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie”
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
Donald Trump
Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a...
ofiteri diicot
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi...
Ultimele știri
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cea mai mare greşeală pe care o fac şoferii pe drumurile din afara localității. De asta primesc amenzi pe...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
Pro FM
Celine Dion, în era ei de influenceriță. Clipul savuros care i-a surprins pe fani și i-a făcut să o...
Film Now
Leonardo DiCaprio refuză să dezvăluie cu cine vorbea în timpul momentului viral de la Globurile de Aur 2026...
Adevarul
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi...
Newsweek
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Cele mai surprinzătoare absențe de pe lista nominalizărilor la premiile Oscar 2026. "Wicked" și Paul Mescal...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat