DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță pentru limitarea adaosului comercial la benzină și motorină

Ministerul Energiei a publicat, luni seară, proiectul de ordonanță de urgență prin care este declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și este limitat adaosul comercial practicat de operatorii economici din lanțul de producție, import și distribuție a carburanților. Guvernul ar urma să adopte actul normativ, în ședința de marți programată la ora 17.00.

Potrivit documentului, adaosul comercial va fi limitat la cel mult 50% din media înregistrată în ultimele 12 luni, măsura fiind justificată prin necesitatea prevenirii unor dezechilibre de piață.

„Măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă”, mai prevede proiectul de ordonanță de urgență.

Limitarea este aplicată pe întreg lanțul de activitate economică, iar prin adaos comercial se înțelege diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție sau achiziție, pentru fiecare operator economic.

Restricții la export și livrări intracomunitare

Proiectul introduce și restricții privind exportul de benzină și motorină, acestea urmând să fie realizate doar cu acordul ministerelor de resort.

„Pe durata situaţiei de criză, exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei”, arată documentul.

Nerespectarea acestor reguli ar urma să fie sancționată cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri.

Reguli noi pentru biocarburant și posibile compensații

Documentul mai prevede posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant în benzină de la 8% la minimum 2% pe perioada aplicării măsurilor, precum și introducerea unor eventuale compensații pentru operatorii economici după încheierea situației de criză.

„În termen de 30 de zile de la terminarea situaţiei de criză, ministerul de resort va analiza şi va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici, astfel încât obiectivele naţionale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate”, mai rată proiectul de ordonanță de urgență.

Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte cel mult 3 luni.

Context: prețuri în creștere și presiuni pe piață

În nota de fundamentare, Ministerul Energiei avertizează că lipsa intervenției ar putea afecta aprovizionarea și stabilitatea pieței.

„În lipsa acestor intervenţii legislative, există riscul afectării continuităţii în aprovizionarea consumatorilor şi al blocajelor operaţionale în piaţa gazelor naturale”, spune documentul.

Oficialii explică și impactul contextului internațional asupra pieței petroliere, menționând creșterea puternică a cotațiilor țițeiului, cu valori de până la aproximativ 114 dolari/baril pentru Brent.

În România, prețurile medii ale carburanților au ajuns la 9,18 lei/litru pentru benzină și 9,91 lei/litru pentru motorină, în data de 22 martie, potrivit notei de fundamentare.

Motorina a depășit 10 lei/l în stații Rompetrol din București

Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/l în șase stații Rompetrol din Capitală, după ce compania controlată de kazahii de la KMG a majorat luni seară prețurile atât la benzină, cât și la motorină cu 5 bani/l, potrivit datelor analizate de Profit.ro citat de News.ro.

În urma ajustării, prețul motorinei standard în stațiile Rompetrol din București a urcat de la un interval de 9,91–9,99 lei/l la 9,95–10,04 lei/l. Astfel, în 6 din cele 15 stații ale companiei din Capitală, litrul de motorină a ajuns la 10 lei sau peste acest prag.

Și benzina standard s-a scumpit, de la 9,12–9,23 lei/l la 9,17–9,28 lei/l în stațiile Rompetrol din București.

Rompetrol prelucrează țiței kazah la rafinăria Petromidia, adus pe mare din portul rusesc Novorosisk. Potrivit Profit.ro, compania a înregistrat pierderi semnificative în ultimii ani, iar controlul marjelor impus de autorități ar putea avea impact asupra activității sale.

„Pierderile au fost considerabile - jumătate de miliard de dolari în 5 ani”, notează sursa citată.

Ultima ajustare de prețuri a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, când motorina standard a ajuns în mai multe stații la 9,99 lei/l.

În același interval, OMV Petrom a majorat atât prețul benzinei, cât și pe cel al motorinei cu 9 bani/l, în timp ce Lukoil a operat creșteri mai consistente, de până la 17 bani/l la motorină, ceea ce a dus prețurile din unele stații aproape de pragul de 10 lei/l.

