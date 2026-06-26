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România a semnat acordul privind stocarea energiei. Cristian Bușoi: „Sunt necesare capacități de aproximativ 200 GW până în 2030”

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Reuniunea miniștrilor Energiei ai Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia a fost semnat acordul privind stocarea energiei.
Reuniunea miniștrilor Energiei ai Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia a fost semnat acordul privind stocarea energiei. Sursa foto: Facebook/Cristian Bușoi
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Din articol
UE are nevoie de aproape patru ori mai multe capacități de stocare până în 2030

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a semnat, vineri, în Luxemburg, acordul tripartit privind stocarea energiei, în cadrul reuniunii miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană. Potrivit oficialului, acordul, care va fi aplicat în perioada 2026-2028, urmărește consolidarea capacităților de stocare a energiei la nivel european, pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile și pentru reducerea prețurilor la energie.

„Am semnat astăzi, alături de miniștrii energiei din statele Uniunii Europene, acordul tripartit privind stocarea energiei. Acest acord sectorial tripartit, cu aplicare imediată în perioada 2026-2028, urmărește consolidarea capacității de stocare pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie, reducerea limitării producției (curtailment) și asigurarea unor prețuri mai mici și mai stabile pentru consumatori. Acordul vizează, de asemenea, stimularea electrificării și creșterea competitivității industriei și a companiilor”, a scris Cristian Bușoi, într-o postare publicată pe Facebook.

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UE are nevoie de aproape patru ori mai multe capacități de stocare până în 2030

Potrivit acestuia, dezvoltarea capacităților de stocare reprezintă una dintre principalele provocări ale sistemului energetic european în următorii ani.

Conform estimărilor prezentate de oficialul român, până în anul 2030, Uniunea Europeană va avea nevoie de capacități de stocare de aproximativ 200 GW pentru a răspunde nevoilor sistemului energetic, comparativ cu circa 55 GW de capacitate instalată la începutul anului 2026.

„Realizarea acestui obiectiv va necesita dezvoltarea unor tehnologii diverse de stocare, capabile să răspundă diferitelor intervale de timp, fie ca soluții independente, fie integrate cu sursele regenerabile de energie atunci când acestea sunt eficiente din punct de vedere economic”, a mai scris Cristian Bușoi.

Acordul privind stocarea energiei face parte din eforturile Uniunii Europene de accelerare a tranziției energetice și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic european, în condițiile în care capacitățile de stocare sunt considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului și pentru reducerea volatilității prețurilor la energie.

Editor : A.D.

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