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Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua națională cât un reactor de la Cernavodă: „Un gest de solidaritate”

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bec aprins
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Joi seară, România a obținut aproape 700 MW din baterii, la fel de multă energie cât ne dădea reactorul 2 de la Cernavodă. „De vreo câteva zile, prosumatorii injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea, între 20.00 și 22.00, tot ce au”, a precizat, pentru Digi24, Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center.

„Aproape, pentru că reactorul ne dădea 680 MW. Și, acuma, din stocare vedem că avem 630. Deci aici este într-adevăr o poveste foarte interesantă, pentru că cine s-a uitat zilele trecute și dacă ne uitam la ora 10:00 la 11, la prânz, la 1 la 2, vedeam că din stocare era 0 MW și lumea a tras concluzia că noi nu avem stocare sau electricitate din stocare. Greșit, pentru că atunci se încarcă bateriile. În timpul zilei și seara, începând cu ora 19:00 vedeți că încep să apară și să crească”, a explicat Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center.

„Eu cred că sunt prosumatorii, care agregați cum sunt și întruniți la Asociația Pronsumatorilor de energie din România. Președintele asociației, domnul Pârsan, a făcut un apel către cei care au baterii și pot să injecteze în rețea. Și atunci ei, de vreo câteva zile, asta fac. Injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea între 20.00 și 22.00 tot ce au. Nu toți au fost de acord să facă asta, pentru că unii consideră că sunt plătiți prea puțin pentru electricitatea pe care o injectează în rețea și că nu este corect, dar sunt suficienți care fac lucrul ăsta și ne arată ce înseamnă capacitate de stocare la nivel de prosumator.

E un gest de solidaritate, pentru că de îmbogățit, oamenii ăștia nu se vor îmbogăți de la electricitatea pe care o livrează în rețea, deși există o companie, un furnizor Electrica, care a spus că ba da, și încurajează pe toți cei care au capacitate de stocare și prosumătorii care au contract cu Electrica și că le va plăti adițional încă 40 de bănuți pe KW dacă injectează din baterii în momentul ăsta, între 19.00 și 22:00, în perioada asta”, a adăugat Eugenia Gusilov.

Ântrebată dacă există un scenariu negru după oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, Eugenia Gusilov a răspuns: „Scenariul negru este să nu mai bată vântul, pentru că astăzi vântul a bătut, a bătut peste weekend. Au fost zile în care am avut producție eoliană foarte bună. Deci, dacă nu ne mai putem baza pe eolian, ne va complica viața. Dacă, de pildă, se întâmplă ceva și nu putem să importăm la fel de mult din Bulgaria, iarăși asta ne va complica viața. Dar există producția aceea oprită temporar la anumiți mari consumatori industriali. Și există acea listă HG care a fost adoptată săptămâna trecută, vineri, care oferă Transelectrica un instrument, adițional, suplimentar, prin care poate să scoată de la consum, adică să decupleze de la rețea, cu notificare prealabilă, anumiți consumatori industriali. Deci asta este un instrument adițional pentru dispecer, pentru că dispecerul trebuie să obțină echilibru între producție și consum.”

Centrala nucleară de la Cernavodă, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Naţional aproximativ 680 de megawaţi, a fost închisă treptat. Procedurile de deconectare a reactorului 2 au început joi, la ora 7:00, iar aproximativ de la 11:00 centrala nu mai furnizează deloc energie în sistem.

Editor : A.P.

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