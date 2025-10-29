Expert resurse umane: „Majorarea salariului minim în 2026 ar putea aduce restructurări și falimente”

Majorarea salariului minim în economie în 2026 ar putea pune o presiune uriașă asupra companiilor private, care se confruntă deja cu bugete limitate și costuri în creștere, avertizează Oana Botolan, expert resurse umane, pentru Digi24.ro. Aceasta atrage atenția că mediul de afaceri este întins la maximum, iar o nouă creștere a costurilor cu angajații ar fi „foarte dificil de susținut”.

„Din punct de vedere al mediului privat, o creștere a salariului minim în economie ar fi foarte puțin sustenabilă, pentru că resursele, bugetele, capacitatea companiilor, toate sunt foarte reduse în acest moment. Sunt întinse la maxim. Și atunci, orice nouă presiune, nouă creștere de costuri cu angajații, ar fi foarte dificil de susținut”, a declarat Oana Botolan pentru Digi24.ro.

Creșterea salariului minim, efect în lanț asupra tuturor veniturilor

Potrivit expertei Oana Botolan, o eventuală majorare a salariului minim nu afectează doar angajații cu venitul minim actual, ci și restul personalului, prin efectul de „aliniere” al grilelor salariale.

„O creștere a salariului minim pe economie nu atrage după ea doar creșterea salariilor angajaților care au în prezent salariul minim. Este vorba de o creștere care automat va afecta și restul salariilor din organizații, inclusiv pe cele ale coordonatorilor și ale angajaților cu vechime. Proporțional, impactul este generalizat”, a explicat Botolan.

Aceasta a subliniat că bugetele de creșteri salariale în companii sunt deja reduse: „Nu mai vorbim de procente de aproape 10%, cum erau în anii trecuți. În prezent, vorbim de creșteri între 3% și 7%, maxim 8% în anumite industrii. Dacă aceste bugete mici vor fi consumate parțial pentru o creștere a salariului minim, orice creștere de merit va fi și mai mică.”

„Nu mai putem vorbi despre motivare, ci despre supraviețuire”

Oana Botolan avertizează că, în condițiile actuale, performanța riscă să nu mai poată fi răsplătită, iar angajații și angajatorii deopotrivă se vor confrunta cu o presiune suplimentară.

„Efectul este unul foarte negativ, pentru că nici nu mai putem vorbi despre motivare, răsplată și încurajarea performanței, ci vorbim despre supraviețuire. Mediul privat este deja sub presiunea scăderii vânzărilor, a profitului redus și a unei incertitudini economice tot mai accentuate”, a adăugat expertul.

Creșterea salariului minim, impact și asupra sectorului bugetar

Specialista atrage atenția și asupra unui alt efect al măsurii: automat, majorarea salariului minim ar duce și la creșterea salariilor din sectorul bugetar.

„În momentul în care crește salariul minim pe economie, automat se declanșează și creșterea celorlalte salarii din mediul de stat, pentru că grilele salariale sunt raportate la acesta. Astfel, bugetul cu salariile din domeniul bugetar se va mări, iar mediul privat va duce în continuare greul”, a precizat Oana Botolan, pentru Digi24.ro.

Companiile mici și mijlocii, cele mai vulnerabile

Cele mai afectate de o eventuală majorare ar fi întreprinderile mici și mijlocii, care deja se confruntă cu un val de schimbări legislative și fiscale.

„Companiile mici și mijlocii sunt extrem de afectate de toate modificările din 2025. O nouă creștere a salariului minim ar putea duce la falimente, desființări de firme și restructurări. Chiar dacă rata șomajului nu este ridicată, vedem tot mai clar cât de greu se mișcă piața muncii și cât de greu este să-ți găsești un loc de muncă”, a avertizat experta.

„Creșterile salariale au loc oricum, anual, în mediul privat”

Oana Botolan reamintește pentru Digi24.ro, că în mediul privat actualizările salariale se fac anual, ținând cont de performanță și de poziția fiecărui angajat în grila internă.

„Regula este ca cel puțin o dată pe an să existe creșteri salariale, care țin cont atât de performanța angajaților, cât și de echitatea internă și de alinierea la piață. Procentele de 3-8% se acordă oricum, în mod natural, competitiv, la fel ca în restul țărilor din Uniunea Europeană”, a explicat ea.

În concluzie, spune Botolan, o nouă majorare a salariului minim, deși justificată prin inflație și creșterea costului vieții, riscă să devină „o nouă povară pentru mediul privat, care se zbate deja să supraviețuiască într-un context economic fragil”.