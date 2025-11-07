Live TV

FIDELIS de noiembrie vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,95%. Poți investi în titlurile de stat începând de vineri, 7 noiembrie

titluri fidelis
Dobândă specială pentru donatorii de sânge: 7,95% în lei Investiții fără comisioane și câștiguri neimpozabile

Începând de vineri, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri de stat FIDELIS denominate în lei și euro, listate la Bursa de Valori București, potrivit Ministerului Finanțelor.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

FIDELIS de noiembrie marchează a 10-a emisiune FIDELIS din 2025 și, totodată, a 20-a ediție de la debutul campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”. Prin această inițiativă, donatorii de sânge primesc cea mai avantajoasă dobândă la titlurile de stat.

Dobândă specială pentru donatorii de sânge: 7,95% în lei

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%.

Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranșa specială, ediția FIDELIS care debutează vineri, 7 noiembrie, va conține și următoarele emisiuni:

În lei:

  • de 6,95% - cu scadența la 2 ani
  • de 7,35% - cu scadența la 4 ani
  • de 7,70% - cu scadența la 6 ani

În euro:

  • de 3,90% - cu scadența la 3 ani
  • de 5% - cu scadența la 5 ani
  • de 6,30% - cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei sau 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei (pentru emisiunile în lei) sau 1.000 de euro (pentru cele în euro).

Investiții fără comisioane și câștiguri neimpozabile

Subscrierea prin băncile partenere nu implică niciun comision. În plus, toate câștigurile, fie că vorbim de dobânzi, cât și eventualele profituri din vânzarea titlurilor, sunt neimpozabile.

Investitorii care dețin titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele neridicate direct în această nouă ediție.

De asemenea, titlurile pot fi vândute oricând pe piața bursieră, investitorul primind dobânda aferentă perioadei în care a deținut titlul.

 

CITEȘTE ȘI: A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70%

