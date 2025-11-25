Dragoş Pîslaru, după decizia C.E. de a nu suspenda fondurile europene pentru România: „Procedura de deficit excesiv rămâne deschisă”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, exolică, marţi seară, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România, că procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă, ceea ce înseamnă că suntem în continuare sub monitorizare. „România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile trecutului”, a transmis ministrul.

„Veşti bune pentru România: Comisia Europeană a confirmat astăzi că ţara noastră nu mai riscă suspendarea fondurilor europene, după ce măsurile luate au dus la progrese semnificative de consolidare fiscală. Este un semnal important de încredere din partea partenerilor noştri europeni şi o confirmare că direcţia în care mergem produce rezultatele corecte”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă.

„Suntem în continuare sub monitorizare, iar aşteptările sunt clare: disciplină, rigurozitate şi investiţii publice eficiente. România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile trecutului”, a mai transmis ministrul.

Acesta a remarcat că oficialii europeni apreciază că măsurile adoptate de Guvern limitează creşterea cheltuielilor în 2025 şi o plasează în limite conforme în 2026. Proiecţiile indică o scădere treptată a deficitului bugetar, până la 6% din PIB în 2026.

„Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Că putem continua investiţiile europene, inclusiv proiectele vitale pentru modernizarea României — de la infrastructură şi energie verde, la digitalizare, educaţie şi sprijin pentru mediul de afaceri. Aşa cum o spun de fiecare dată, fondurile europene sunt şansa noastră de dezvoltare — şi nu putem permite ca această şansă să fie pusă în pericol”, a mai transmis Pîslaru.

Pe 12 decembrie, la reuniunea ECOFIN, România va prezenta noile progrese, iar în aprilie 2026 va exista o nouă evaluare.

Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. ”Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

