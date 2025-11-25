Live TV

Ministrul Alexandru Nazare, după evaluarea pozitivă venită de la Bruxelles: „Nu mai există riscul de pierdere a fondurilor europene”

Data actualizării: Data publicării:
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Mesajul ministrului Alexandru Nazare

Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

„Comisia Europeanã confirmã eficienţa mãsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandãrile Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicatã din aprilie 2020, rãmâne deschisã (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost îngheţată”, a transmis, marţi seară, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei citate, Comisia apreciazã cã, datoritã mãsurilor de consolidare fiscalã adoptate în ultimele luni, creşterea netã a cheltuielilor în 2025 este estimatã la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite.

În plus, deficitul bugetar este estimat sã scadã la 8,4% din PIB în 2025 şi la aproximativ 6% în 2026.

„Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeanã nu propune mãsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuã dar este trecutã în suspensie) şi nu va propune suspendarea fondurilor europene în aceastã etapã”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Mesajul ministrului Alexandru Nazare

Ministrul Alexandru Nazare afirmă că „evaluarea Comisiei Europene confirmã fãrã echivoc cã România face paşi reali şi credibili în direcţia unei fiscalitãţi sustenabile”.

„Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte, iar acest progres protejeazã România de riscul pierderii fondurilor europene şi întãreşte poziţia noastrã în cadrul Uniunii Europene. Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnicã, ci un câştig strategic: ne pãstrãm accesul deplin la finanţãrile europene, ne consolidãm credibilitatea şi oferim economiei un cadru mai stabil şi mai predictibil. Am reuşit sã construim cu Comisia Europeanã un parteneriat bazat pe transparenţã, dialog constant şi încredere - elemente care ne permit sã privim cu mai multã siguranţã cãtre anii urmãtori”, a transmis Alexandru Nazare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta susţine că, odatã cu înlãturarea riscurilor unor sancţiuni asupra fondurilor UE, „România poate aspira la mai mult: la consolidarea investiţiilor publice, accelerarea proiectelor strategice şi crearea unui cadru fiscal care sã sprijine creşterea economicã pe termen lung".

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor, Comisia subliniazã cã implementarea reformelor şi atingerea ţintelor fiscale rãmân esenţiale.

„România este încurajatã sã îşi consolideze administraţia fiscalã şi planificarea bugetarã, pentru a evita depãşirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice şi a deficitului”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementãrii Pactului de stabilitate şi creştere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreunã cu eventuale actualizãri privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãşurare.

„De asemenea, România va continua raportarea semestrialã cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situaţia fiscal-bugetarã, urmând sã revinã cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primãvarã 2026 al Semestrului European”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului, confirmarea Comisiei vine în contextul în care aceasta a adoptat marţi Pachetul de Toamnã al Semestrului European 2026, care stabileşte prioritãţile de politicã economicã şi în domeniul ocupãrii forţei de muncã pentru a spori competitivitatea.

În cadrul acestui Pachet, Comisia a evaluat respectarea de cãtre toate statele membre a cadrului fiscal al UE şi a oferit orientãri pentru a se asigura cã politica fiscalã a acestora pentru 2026 este aliniatã recomandãrilor relevante ale Consiliului.

„Ministerul Finanţelor reafirmã angajamentul ferm pentru continuarea ajustãrii fiscale, astfel încât datoria publicã şi deficitul sã fie reduse în mod sustenabil în anii urmãtori”, se mai arată în comunicat.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
salvamont
5
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „Avem o aplicaţie care va construi tot bugetul public în format electronic”. Ministrul anunță noi proiecte
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor estimează o revenire a economiei românești în 2026. Care sunt condițiile necesare potrivit lui Alexandru Nazare
Raffaele Fitto și Nicușor Dan
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele executiv al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR
Raffaele Fitto. Foto: Profimedia Images
Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare, despre noul buget multianual al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR”
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Ucraina nu a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în...
explozie buftea
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: mai multe persoane...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul așteaptă joi avizul CSM privind pensiile magistraților...
Hotel Furnica
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț...
Ultimele știri
Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul, deoarece facem parte din NATO împreună cu România
Patronatele spun că antreprenorii sunt sufocați de măsurile fiscale. „Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la buget”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Fără plăți în numerar la ghișeu. Toate taxele și amenzile vor fi achitate electronic, potrivit noii legi
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu