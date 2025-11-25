Ministrul Alexandru Nazare, după evaluarea pozitivă venită de la Bruxelles: „Nu mai există riscul de pierdere a fondurilor europene”

Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. „Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

„Comisia Europeanã confirmã eficienţa mãsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandãrile Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicatã din aprilie 2020, rãmâne deschisã (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost îngheţată”, a transmis, marţi seară, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei citate, Comisia apreciazã cã, datoritã mãsurilor de consolidare fiscalã adoptate în ultimele luni, creşterea netã a cheltuielilor în 2025 este estimatã la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite.

În plus, deficitul bugetar este estimat sã scadã la 8,4% din PIB în 2025 şi la aproximativ 6% în 2026.

„Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeanã nu propune mãsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuã dar este trecutã în suspensie) şi nu va propune suspendarea fondurilor europene în aceastã etapã”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Mesajul ministrului Alexandru Nazare

Ministrul Alexandru Nazare afirmă că „evaluarea Comisiei Europene confirmã fãrã echivoc cã România face paşi reali şi credibili în direcţia unei fiscalitãţi sustenabile”.

„Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte, iar acest progres protejeazã România de riscul pierderii fondurilor europene şi întãreşte poziţia noastrã în cadrul Uniunii Europene. Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnicã, ci un câştig strategic: ne pãstrãm accesul deplin la finanţãrile europene, ne consolidãm credibilitatea şi oferim economiei un cadru mai stabil şi mai predictibil. Am reuşit sã construim cu Comisia Europeanã un parteneriat bazat pe transparenţã, dialog constant şi încredere - elemente care ne permit sã privim cu mai multã siguranţã cãtre anii urmãtori”, a transmis Alexandru Nazare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta susţine că, odatã cu înlãturarea riscurilor unor sancţiuni asupra fondurilor UE, „România poate aspira la mai mult: la consolidarea investiţiilor publice, accelerarea proiectelor strategice şi crearea unui cadru fiscal care sã sprijine creşterea economicã pe termen lung".

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor, Comisia subliniazã cã implementarea reformelor şi atingerea ţintelor fiscale rãmân esenţiale.

„România este încurajatã sã îşi consolideze administraţia fiscalã şi planificarea bugetarã, pentru a evita depãşirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice şi a deficitului”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementãrii Pactului de stabilitate şi creştere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreunã cu eventuale actualizãri privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãşurare.

„De asemenea, România va continua raportarea semestrialã cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situaţia fiscal-bugetarã, urmând sã revinã cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primãvarã 2026 al Semestrului European”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului, confirmarea Comisiei vine în contextul în care aceasta a adoptat marţi Pachetul de Toamnã al Semestrului European 2026, care stabileşte prioritãţile de politicã economicã şi în domeniul ocupãrii forţei de muncã pentru a spori competitivitatea.

În cadrul acestui Pachet, Comisia a evaluat respectarea de cãtre toate statele membre a cadrului fiscal al UE şi a oferit orientãri pentru a se asigura cã politica fiscalã a acestora pentru 2026 este aliniatã recomandãrilor relevante ale Consiliului.

„Ministerul Finanţelor reafirmã angajamentul ferm pentru continuarea ajustãrii fiscale, astfel încât datoria publicã şi deficitul sã fie reduse în mod sustenabil în anii urmãtori”, se mai arată în comunicat.

Editor : C.A.