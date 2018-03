Jurnaliștii, scoși de la obligativitatea contribuției la pensie

Beneficiarii plăților pe Drepturi de Autor (DDA), majoritatea acestei categorii fiind formate din jurnaliști, ar putea fi exceptată de la plata CAS, asigurarea la Casa Națională de Pensii Publice urmând să devină facultativă.

Măsură este prevăzută în ultimele propuneri de ”simplificare fiscală” prezentate la finele săptămânii trecute de către Ministerul de Finanțe. Cum vede ministerul asigurarea de sănătate a jurnaliștilor? Deși sunt asimilați persoanelor care obțin venituri din activități independente, Ministerul de Finanțe gândește un regim diferit al acestora față de alte categorii de persoane care înregistrează astfel de venituri, cum ar fi veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale.

Potrivit propunerilor MF, ”se analizează posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru DDA (categorie distinctă de activitățile independente)...posibilitatea exceptării de la plata CAS....să se poată asigura facultativ la CNPP”..

În cazul asigurărilor de sănătate (CASS), ”se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reținere la sursă (atât pentru DDA-uri, cât și pentru veniturile din arendă și din asocieri cu persoane juridice)”.

Ministerul de Finanțe susține că acest sistem ar prezenta chiar avantaje, anume ”posibilitatea asigurării facultative la CNPP”. În realitate noul sistem scutește plătitorii venituri lordin drepturi de autor de obligativitatea de a mai plăti contribuții sociale de pensii pentru angajați, după cum se intâmpla anul trecut. Asigurările de sănătate și pensii era reținute anul trecut la sursă, în cazul DDA.

Ca urmare sumele nete vor fi menținute în cazul acestor contracte însă dacă beneficiarii plăilor vor dori să fie asigurați la Casa de Pensii vor trebui să verse din veniturile lor nete, acestea diminuându-se.

Sistemul este diferit de cel gândit pentru celelalte categorii de persoane ce obțin venituri independente. În aceste cazuri, numite de Ministerul de Finanțe ”independenți”, se trece la sistemul de autoimpunere.

”Calculul CAS se efectuează de către contribuabil–persoană fizică prin Declarația unică. Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

Dacă venitul net estimat pentru anul curent≥22.800lei–datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe țară. O varinată încă discutată aici este plafonarea contribuțiilor la nivelul celui mai mare salariu din sectorul public, respoectiv 273.600lei/an.

Dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800lei–nu datorează CAS conform Codului fiscal (se poate asigura facultativ la CNPP).

Pentru anul curent CAS se stabilește prin Declarația unică de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales.Plățile de CAS se efectuează oricând până la scadență (31 martie anul următor). Există posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată (până la 31martie).

În cazul asigurărilor de sănătate sistemul este identic cu observația că asigurarea de sănătate se va plăti nu numai în cazul veniturilor din activități independente (execepție DDA) ci și a celor din cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, pisciclutură, asocieri ale persoanelor juridice etc.

Noul mecanism de simplificare fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS are în vedere cinci obiective principale:

Simplificarea obligațiilor declarative, prin depunerea unei singure declarații;

Un singur termen de plată, la 31 martie anul următor celui în care se realizează veniturile;

Posibilitatea de a efectua plăți pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent;

Evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent;

Posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată.

Simplificarea obligațiilor declarative

Proiectul elaborat de MFP are în vedere comasarea, într-o declarație unică, a șapte declarații: D200 – veniturile realizate din România; D201 – veniturile realizate din străinătate; D220 – venitul estimat/norma de venit; D221 – norme de venit – agricultură; D600 – venitul bază pentru CAS; D604 – stabilire CASS persoane fără venit; D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Modificările fac referire și la termenul de depunere a declarației. Astfel, dacă pentru 2017, legislația prevedea două termene de depunere (31 ianuarie și 25 mai), de acum înainte va exista un singur termen de depunere pentru declarația unică: în 2018 – 15 iulie (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018), iar începând cu 2019 – 31 martie (definitivare an fiscal precedent și estimare an curent).