Au fost negocieri aprinse, miercuri, la Guvern legate de salariul minim din România. Este o întreagă dispută între sindicate și patronate, pe de o parte, dar și între social-democrați și premier, pe de altă parte. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu acuză că guvernul că „încearcă să legifereze, de fapt, evaziunea fiscală în structura bugetului de stat. (...) I-am atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România”. Preşedintele Cartel Alfa a mai spus că săptămâna viitoare Guvernul va lua o decizie pe majorarea salariului minim.

„ Măsuri luate tendențios prin care sunt protejate companii cu capital privat și de stat ”

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile. Hossu a anunţat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru o mediere din partea şefului statului.

”Am constatat şi am subliniat că, în condiţiile actuale, vor să legifereze, prin lege, de fapt evaziunea fiscală în structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariaţi la salariul minim, înseamnă că, în momentul respectiv, nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice, şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută în principal de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii. Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România, şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a spus Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

Bogdan Hossu a confirmat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi a anunţat că se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea preşedintelui României, conform prevederilor constituţionale, pentru a rezolva problema conflictului care există şi care va escalada de la o zi la alta.

”Nu există nici o justificare să nu crească, mai ales că creşterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică venituri suplimentare, la bugetul de stat. (..) I-a mai sublinat odată şi astăzi, că măsurile pe care le ia, le ia împotriva cetăţenilor de rând şi a salariaţilor, nu le ia şi pentru decidenţii politici, şi pentru companiile sau societăţile cu capital integral sau de stat”, a precizat Hossu.

Hossu a mai spus că sindicatele i-au cerut premierului ca ordonanţa Trenuletul să fie trecută prin Consiliul Naţional Tripartit pentru dialog social.

”Guvernul doreşte să o scoată înainte de Crăciun, deci ar trebui să fie obiectul unei discuţii în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a precizat liderul Cartel Alfa.

Reacția ministrului Muncii

Sindicaliștii susțin că se vor adresa în continuare Administrației Prezidențiale, „pentru că este urgent nevoie de medierea Administrației Președintelui României, conform prevederilor constituționale, pentru a rezolva problema conflictului care există și care va escalada de la o zi la alta”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, după negocierile de la Guvern pe majorarea salariului minim, că în acest moment, dacă nu creşte salariul minim, două milioane de cetăţeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare dar şi statul ar pierde nişte miliarde de lei, atât în mod direct cât şi în mod indirect, din taxa de consum.

