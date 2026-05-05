Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026: 1.500 de lei pentru profesori și personal auxiliar

Guvernul a aprobat, în ședința de marți, o Ordonanță de Urgență care prevede acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul de stat, în anul școlar și universitar 2025-2026. Măsura vizează atât sistemul preuniversitar, cât și cel universitar, iar beneficiarii trebuie să fie în activitate în perioada menționată.

Actul normativ modifică și completează OUG nr. 58/2023 și stabilește cadrul legal pentru acordarea acestui sprijin financiar, finanțat din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Valoarea primei este de 1.500 de lei net și va fi acordată începând cu luna mai. Sprijinul este destinat susținerii activității didactice și poate fi utilizat pentru cursuri de formare profesională, achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare desfășurării procesului educațional.

Cum poate fi utilizată prima și cine o gestionează

Potrivit Guvernului, minimum 65% din suma acordată trebuie utilizată pentru participarea la cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista cursurilor și a furnizorilor acreditați va fi publicată pe site-ul instituției.

Bugetul total al măsurii este estimat la 413,7 milioane de lei, bani proveniți din fonduri externe nerambursabile. Prima va putea fi utilizată până la finalul anului școlar sau universitar: 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și 30 septembrie 2026 pentru învățământul universitar.

Gestionarea programului va implica mai multe instituții. Ministerul Educației și Cercetării va întocmi listele beneficiarilor eligibili, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura implementarea măsurii. În același timp, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va dezvolta o aplicație informatică pentru administrarea beneficiarilor, verificarea datelor și prevenirea dublării plăților, asigurând trasabilitatea fondurilor.

