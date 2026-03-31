Guvernul se va reuni la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază cu trei luni

Guvernul se va reuni marți, de la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru a adopta proiectul de ordonanță de urgență care prelungește cu trei luni, până la 30 iunie 2026, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat pentru Digi24.ro Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului.

Plafonarea adaosului este în vigoare din 2023 și limitează marja comercială aplicată de comercianți pentru o serie de produse de bază, precum pâine, lapte, ulei sau carne.

Actuala reglementare expiră marți, la miezul nopții. În lipsa unei noi ordonanțe, măsura ar înceta să se aplice, ceea ce ar putea duce la creșteri rapide de prețuri la raft. Din acest motiv, actul normativ trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial înainte de expirarea termenului.

