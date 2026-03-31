Live TV

Guvernul se va reuni la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază cu trei luni

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro

Guvernul se va reuni marți, de la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru a adopta proiectul de ordonanță de urgență care prelungește cu trei luni, până la 30 iunie 2026, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat pentru Digi24.ro Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului.

Plafonarea adaosului este în vigoare din 2023 și limitează marja comercială aplicată de comercianți pentru o serie de produse de bază, precum pâine, lapte, ulei sau carne.

Actuala reglementare expiră marți, la miezul nopții. În lipsa unei noi ordonanțe, măsura ar înceta să se aplice, ceea ce ar putea duce la creșteri rapide de prețuri la raft. Din acest motiv, actul normativ trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial înainte de expirarea termenului.

Vezi proiectul de OUG aici

Știre în curs de actualizare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pret-carburanti-in-romania.-cat-a-ajuns-sa-coste-un-litru-de-benzina-1-840x500
Reducerea treptată a accizei, tradusă în prețurile de la pompă. Cât se ieftinesc carburanții și de ce efectul va fi limitat
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Coaliția a prelungit plafonarea adaosului la alimente cu 3 luni. Comercianți: „Prețurile vor crește oricum”
Detector on ceiling
Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi. Dezvoltatorii care nu le montează riscă amenzi de până la 50.000 lei
robert fico ilie bolojan guvern
Robert Fico, în România: O mare parte a agendei noastre se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează
sedinta guvern cu ministrii premierului Ilie bolojan
Ordonanța de urgență pentru carburanți a fost publicată în Monitorul Oficial
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului...
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru, apel emoționant ca mamă la dezbaterea despre...
radu miruta
Radu Miruţă: Avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui...
Marco Rubio gestures as he speaks to the press following a G7 Foreign Ministers' meeting
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu...
Ultimele știri
The New York Times dezvăluie detalii despre o nouă rachetă americană cu rază lungă de acțiune, PrSM, utilizată în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Trump repetă toate greșelile de politică externă din ultimii 50 de ani, spune un fost oficial SUA
Lamborghini, Ferrari și ceasuri cu diamante sunt scoase la vânzare la preț redus pe noua platformă lansată de ANAF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Povestea salvării fetițelor de 4 și 5 ani dispărute la Târnăveni. Cine e Aurel, pădurarul care a coborât...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Se poate dezbate moştenirea după o casă cumpărată cu o chitanţă de mână? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi nu stă la discuții: prima decizie luată la naționala României
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
Digi FM
Sora Mary Blaze, influencerița de 77 de ani care face dansuri provocatoare în biserică: "Roagă-te și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Unde sunt acum actorii din Peaky Blinders? Ce fac vedetele la patru ani de la finalul serialului: Oscar...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”