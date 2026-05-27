„Listarea la bursă este un lucru sănătos pentru statul român”. Ce spune Oana Gheorghiu despre viitorul Poștei Române

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
O eventuală listare la bursă a Poștei Române ar aduce „multă plus-valoare” companiei, iar România trebuie să înțeleagă că astfel de operațiuni sunt benefice atât pentru stat, cât și pentru economie, a declarat miercuri viceprim-ministrul interimar, Oana Gheorghiu, la inaugurarea Hub-ului Logistic și Curierat Regional București.

„Sper că, indiferent unde voi fi peste un an sau doi, să mă bucur să văd Poșta Română ca un serviciu public și o companie de stat din ce în ce mai performantă și mai bine văzută de public. Poate, de ce nu, în viitor, să vedem și o listare la bursă. Știți că am discutat despre asta și că această companie s-a aflat și pe lista exploratorie. Cred că ar aduce multă plus-valoare companiei o listare la bursă atunci când va fi pregătită și sper ca România să înțeleagă că listarea la bursă este un lucru sănătos pentru statul român, pentru companie și pentru bunăstarea oamenilor”, a declarat aceasta, potrivit Agerpres. 

Vicepremierul interimar a susținut că investițiile realizate de companie în infrastructura logistică reprezintă un exemplu că și companiile de stat pot deveni eficiente și competitive atunci când beneficiază de o strategie clară și de un management performant.

„Este o dovadă a faptului că și în companiile de stat se pot face lucruri bune, se poate schimba ceva. Cred că este nevoie de viziune și de adaptare la lumea nouă în care trăim. Investițiile în zona de logistică și distribuție devin din ce în ce mai mult investiții strategice, investiții care ajută România să se adapteze și să facă față noilor provocări. Totodată, mă bucur că există și companii de stat care pot deveni modele și care pot arăta că, acolo unde există dorință, viziune și un management sănătos, lucrurile pot fi bine gestionate”, a spus Gheorghiu.

Oficialul a atras însă atenția că procesul de modernizare nu este încheiat și că relația cu cetățenii trebuie îmbunătățită.

„Cred că știți că este doar începutul, pentru că trebuie să spunem și asta: Poșta Română mai are mult de lucrat la interfața cu cetățeanul, cu clientul. Mă bucur că înțelegeți cât de important este rolul Poștei. Practic, sunteți interfața statului român cu oameni din zonele la care alte entități ajung prea puțin și sunt convinsă că, prin această determinare și această viziune, veți reuși să schimbați percepția publică asupra serviciului poștal”, a adăugat aceasta. 

Declarațiile au fost făcute la inaugurarea Hub-ului Logistic și Curierat Regional București, un proiect pentru care Poșta Română a investit aproximativ 50 de milioane de lei.

Modernizarea centrului logistic de pe Calea Giulești a început în mai 2025 și face parte dintr-un amplu program de transformare a infrastructurii companiei.

În prezent, Poșta Română operează șapte hub-uri logistice și de curierat regionale, în București, Craiova, Iași, Brașov, Galați, Cluj-Napoca și Timișoara.

Potrivit datelor companiei, numai în 2024 au fost realizate investiții de peste 150 de milioane de lei în echipamente moderne de sortare, inclusiv instalarea la Cluj-Napoca a primei benzi automate de sortare din ultimii 50 de ani.

Reprezentanții companiei susțin că aceste investiții urmăresc creșterea eficienței operaționale și adaptarea serviciilor poștale la cerințele actuale ale pieței de curierat și logistică.

