Live TV

Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. CE: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024

Data actualizării: Data publicării:
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligaţiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanţa datoria publică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cum arată cifrele ANAF în 2025

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA, care vizează perioada 2019 - 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. Un gap de 30% înseamnă miliarde de lei necolectați, adică statul pierde 30% din TVA pe care ar fi trebuit să o colecteze conform consumului real din economie. Pentru anul 2024, raportul CE estimează o scădere de 0.5% faţă de anul precedent, până la nivelul de 29.5%, precizează ANAF într-un comunicat de presă, ceea ce indică o ușoară îmbunătățire. Potrivit sursei citate, deşi acest procent rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE pentru anii 2023 şi 2024, raportul menţionează că România a reuşit să menţină stabilitatea veniturilor din TVA şi să evite creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre.

Ministerul Finanţelor informează că documentul arată că, spre deosebire de alte state din regiune, unde deficitul de colectare s-a adâncit pe fondul inflaţiei, România a reuşit să menţină stabilitatea indicatorilor şi să continue reformarea sistemului fiscal. 

Estimările privind gap-ul de TVA pornesc de la date statistice privind consumul, pe baza cărora se calculează valoarea TVA care ar trebui să ajungă efectiv în bugetul de stat. Această sumă estimată este apoi comparată cu valoarea efectiv încasată de stat. 

Indicatorul publicat astăzi de către CE surprinde contextul macroeconomic de la nivelul anului 2023. Raportul CE evidenţiază că anul 2023 a fost marcat de inflaţie ridicată şi de creşterea accentuată a preţurilor la energie electrică, care a impus intervenţii ale statului, inclusiv mecanisme de plafonare. Aceste evoluţii au influenţat nivelul consumului şi comportamentul economic, având implicit efect asupra colectării TVA.

Pentru anul 2024, raportul CE estimează o scădere de 0.5% faţă de anul precedent, până la nivelul de 29.5%. Deşi acest procent rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE la nivelul anilor 2023 şi 2024, raportul menţionează că România a reuşit să menţină stabilitatea veniturilor din TVA şi să evite creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre. 

Documentul evidenţiază faptul că, spre deosebire de alte state din regiune, unde deficitul de colectare s-a adâncit pe fondul inflaţiei, România a reuşit să menţină stabilitatea indicatorilor şi să continue reformarea sistemului fiscal. Spre exemplu, ţări precum Polonia, Ungaria sau Estonia au înregistrat creşteri mai accentuate ale gap-ului de TVA în aceeaşi perioadă.

„Raportul Comisiei Europene indică nevoia unor eforturi susţinute pentru a reduce deficitul de încasare din TVA. Strategia noastrǎ este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală. Faptul că am reuşit să creştem veniturile din TVA în trimestrul al treilea şi în luna octombrie şi să menţinem stabilitatea colectării, într-un context dificil inclusiv la nivel european, arată că măsurile implementate încep să producă efecte. Obiectivul nostru nu este doar să echilibrăm balanţa colectării, ci să asigurăm o piaţă corectă. Digitalizarea elimină concurenţa neloială şi protejează mediul de afaceri onest, asigurând totodată finanţarea necesară pentru investiţiile publice majore”, a afirmat Adrian Nica, Preşedintele ANAF.

Cum arată cifrele ANAF în 2025

Datele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală arată că în primele 10 luni din 2025 încasările din TVA au fost în sumă de 94,31 mld.lei, respectiv cu 9,20 mld lei (indice nominal 110,81%) mai mari faţă de încasările din aceeaşi perioadă a anului 2024, când au fost încasate 85,11 mld. lei. Aceasta în condiţiile în care TVA restituită în perioada analizată din 2025 către mediul economic a reprezentat 27,18 mld. lei, mai mult cu 1,96 mld. lei faţă de aceeaşi perioada din anul 2024 (25,21 mld.lei).

În perioada iulie - octombrie 2025, încasările nete din TVA au fost în sumă de 42,85 mld.lei, respectiv cu 6,55 mld lei (indice nominal 118,1%) mai mult faţă de încasările din aceeaşi perioada a anului 2024 când au fost încasate 36,30 mld. lei.

Aceste rezultate sunt strâns legate de accelerarea digitalizării şi îmbunătăţirea relaţiei dintre contribuabil şi stat. Instrumente precum e-Factura, RO e-Transport şi raportarea SAF-T au transformat modul în care ANAF monitorizează tranzacţiile, reducând posibilitatea de a ascunde activităţi economice în zona gri. Totodată, creşterea cu aproape 15% a plăţilor digitale a contribuit direct la transparentizarea circuitelor financiare din economie.

Rezultatele pot contribui la reducerea decalajului fiscal la TVA, întrucât digitalizarea şi raportarea în timp real a tranzacţiilor sporesc trasabilitatea fluxurilor comerciale şi limitează practicile de fraudă în lanţurile de TVA. Aceste instrumente facilitează corelarea automată a datelor între furnizori şi beneficiari, reduc discrepanţele în declaraţii şi permit depistarea rapidă a comportamentelor neconforme, ceea ce duce la o colectare mai eficientă a TVA.

Raportul Comisiei Europene evidenţiază faptul că România, alături de alte state membre, contribuie activ la eforturile comune de reducere a gap-ului de TVA la nivelul UE. Prin digitalizare, modernizare administrativă şi adaptarea politicilor fiscale, România demonstrează că este pregătită să răspundă provocărilor viitoare şi să valorifice oportunităţile oferite de Piaţa Unică Europeană.

Ministerul Finanţelor a negociat cu succes în noiembrie 2025 modificarea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat astfel o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026. Înlocuirea obiectivului iniţial cu unul bazat pe măsuri structurale oferă României şansa de a consolida capacitatea instituţională pe termen lung, evitând în acelaşi timp pierderea unor fonduri cuprinse între 800 de milioane şi 1 miliard de euro din componenta de grant a PNRR în 2026.

Citește și Ce este taxa de cogenerare: Cât costă și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
3
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
4
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan: „Anul viitor nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite”
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
masina de lux
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică
titluri fidelis
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție...
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste în București, Cluj și Iași...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a...
Ultimele știri
Front comun împotriva presiunilor SUA: Putin și Maduro își consolidează alianța, iar Lukașenko intervine diplomatic. Trump ridică miza
Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
Crește presiunea pe Maduro. SUA se pregătesc să reţină alte petroliere în largul Venezuelei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Fanatik.ro
Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga...
Adevărul
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Playtech
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț