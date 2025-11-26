Cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, rețelele sociale abundă în anunțuri care mai de care mai tentante, postate de bucătari sau patiseri de ocazie, fără autorizații. Vândute sub prețul pieței și realizate în condiții de nimeni știute, alimentele pot fi extrem de periculoase pentru cei care ajung să le consume. Motivul e că pot fi contaminate cu bacterii periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave, atrag atenția reprezentanții Autorității pentru Siguranța Alimentelor.

Atrași de promisiunea preparatelor autentice, „ca la mama acasă”, clienții cad în capcana prăjiturilor artizanale și a meniurilor festive vândute fără autorizație pe internet.

„Noi le facem proaspete, le facem acasă. Din punct de vedere al prospețimii, pot să le garantez, dar certificate nu am”, spune un vânzător de prăjituri care vinde pe rețelele sociale.

Cu alte cuvinte, avizele sunt opționale pentru acești vânzători care, de cele mai multe ori, gătesc preparatele în propriile bucătării transformate în laboratoare neautorizate.

„O să avem nevoie de certificate de conformitate. Puteți să ni le livrați, adică puteți să ni le dați în momentul în care aduceți marfa?”, întreabă reporterul. „Nu am vorbit despre chestia asta, eu sunt o... care a început un nou business, să zic așa, și mai lucrez, ăsta e un extra al meu. Momentan, nu dețin aceste acte”, vine răspunsul unei femei care vinde ilegal prăjituri pe internet.

Autoritățile trag un semnal de alarmă: alimentele cumpărate din unități neautorizate riscă să fie contaminate cu bacterii extrem de periculoase precum Listeria sau Salmonella.

„Orice consumator să se aprovizioneze fie din magazine fizice, care sunt supuse controlului sanitar-veterinar, fie, dacă o fac din mediul online, atunci să o facă din magazine care funcționează sub autorizație sanitar-veterinară, înregistrate ca atare în mediul online ori de pe platforme, la fel, care pun la dispoziția consumatorilor produse de origine mai mult non-animală decât animală care, la fel, sunt înregistrate și verificate”, transmite directorul executiv al DSV Galați, Mihaela Hîncu.

Într-un laborator autorizat, condițiile de transport și de păstrare a produselor sunt extrem de stricte.

„Standardele, de exemplu, HACCP, care nu se pot face într-un apartament normal, mai ales pe un aragaz. Normele de ingienă care includ și fluxul unei bucătării, și monitorizarea preparatelor și a materiilor prime”, explică Levente Teszari, bucătar.

„Aceasta este ținuta obligatorie într-o bucătărie profesională: bonetă, un șorț de unică folosință și pantofi folosiți doar în incinta bucătăriei. În urma unei discuții telefonice, nu aveți cum să vă asigurați că persoana de la celălalt capăt al firului respectă aceste reguli”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Tocmai de aceea, prima întrebare pentru autointitulații bucătari de pe internet ar trebui să fie dacă au autorizație.

reporteri: Dana Costache, Bogdan Băcilă

operatori: Marian Munteanu, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia