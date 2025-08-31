Live TV

nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că agenţiile internaţionale au menţinut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În ceea ce priveşte măsurile de redresare a economiei, Nicuşor Dan a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac şi greşeli, dar că responsabilitatea tuturor este să menţină acest guvern.

”Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a menţinut ratingul pe minus, în august Standard&Poors ne-a menţinut ratingul, cu perspectivă negativă, dar a menţinut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. O să urmeze în septembrie Moody's, sper să rămânem de asemenea la acelaşi nivel. Asta este o notă bună pentru Guvern. Mai departe, pe anumite chestiuni pot să am alte opinii, Este un moment din care trebuie să ieşim pentru că altfel economic va fi mai dificil”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat cum vede pachetele fiscale ale Guvernului şi dacă aceste măsuri vor duce la un efect real de reducere a deficitului bugetar.

Nicuşor Dan a mai spus că pot apărea şi greşeli, atunci când se lucrează sub presiune.: „În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli. Aceste greşeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 şi 2026 care vor fi ani dificili pentru români”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat cât crede că va rezista acest Guvern, Nicuşor Dan a răspuns că nu are rezerve că nu ar rezista, având în vedere că toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare.

”În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă. Şi atunci responsabilitatea tuturor e ca acest Guvern să ţină cât mai mult”, a pecizat Nicuşor Dan.

Coaliţia discută duminică pachetul de măsuri vizând administraţia publică. Alte cinci măsuri au fost adoptate vineri de către Guvern, iar luni, de la ora 19.00, este programată şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru asumarea răspunderii.

Editor : M.I.

