Ministrul Bogdan Ivan, discuții cu FMI despre impactul eliminării plafonării. România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa

Ministrul Bogdan Ivan a a discutat, miercuri, cu o delegaţie a FMI despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa.

„Am avut o discuție consistentă cu delegația FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României. Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa”, a scris Bogdan Ivan, miercuri pe Facebook.

Citește și: Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie

El a adăugat că a fost abordat și subiectul eliminării plafonării prețului la energie și cum influențează acest lucru competitivitatea Economiei, cât și „modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie. Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă. În acest sens, integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și pentru scăderea prețurilor la energie”, a completat ministrul Energiei.

„În context, am evidențiat performanța companiilor de stat din domeniul energiei”, a continuat Ivan.

Citește și: Ministrul Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie electrică în Republica Moldova

„Cele mai importante sunt listate la bursă și demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români. Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noștri internaționali și cu toți actorii din piață, pentru o piață de energie stabilă, competitivă și benefică pentru fiecare român”, a conchis acesta.

Pe 4 septembrie, Guvernul a adoptat memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie, a afirmat ministrul Energiei Bogdan Ivan care are în plan introducerea contorizării inteligente.

Editor : A.P.