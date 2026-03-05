Guvernul discută azi proiectul privind măsurile pentru consumatorii casnici de gaze după 1 aprilie 2026, avizat favorabil de CES

Guvernul discută în ședința de joi proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile aplicabile consumatorilor casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, în contextul liberalizării pieței. Actul normativ, avizat favorabil de Consiliul Economic și Social, prevede un mecanism prin care, potrivit ministrului Energiei Bogdan Ivan, consumatorii casnici nu ar urma să plătească mai mult de 0,31 lei/kWh timp de un an.

Piața gazelor naturale pentru consumatorii casnici urmează să fie liberalizată de la 1 aprilie 2026, iar autoritățile spun că au pregătit un mecanism care să limiteze impactul asupra prețurilor plătite de populație.

Mecanism pentru limitarea prețului la gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că proiectul introduce un mecanism prin care autoritățile spun că se asigură că prețul plătit de consumatorii casnici nu va depăși un anumit nivel, chiar și în contextul evoluțiilor internaționale.

„Am spus-o de mai multe ori și mă bucur că vom avea în ședința de Guvern un act normativ care cred că e cel mai curajos dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, prin care ne asigurăm că după data de 31 martie, printr-un mecanism complex pe care l-am gândit înainte de apariția conflictului din Orientul Mijlociu și pe care l-am actualizat în contextul acestui conflict, consumatorul final din România timp de un an de zile nu va plăti, indiferent de situațiile internaționale, mai mult de 0,31 lei per kilowatt”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul a precizat că detaliile tehnice ale mecanismului vor fi prezentate public după adoptarea proiectului.

Măsuri pregătite înainte de liberalizarea pieței

Potrivit lui Bogdan Ivan, mecanismul a fost gândit înainte de apariția conflictului din Orientul Mijlociu și ulterior actualizat pentru a ține cont de evoluțiile internaționale care pot influența piața energiei.

„Ceea ce vreau să înțeleagă oamenii: de prea multe ori am văzut statul român reacționând după ce s-au întâmplat anumite lucruri. De această dată sunt lucruri pe care putem să le facem și le-am făcut și am văzut efectele în materie de carburanți”, a afirmat ministrul Energiei.

Acesta a subliniat că măsurile sunt gândite astfel încât consumatorii casnici să nu fie afectați de liberalizarea pieței gazelor naturale.

„Timp de un an de zile oamenii acasă vor putea să știe că nu le vor crește prețurile la gaze naturale”, a adăugat Bogdan Ivan.

Editor : A.D.