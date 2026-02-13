Live TV

News Alert România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică

Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României ar fi trebuit să aibă două luni consecutive de contracție a Produsului Intern Brut, date confirmate, vineri, de INS.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% – în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024, potrivit datelor transmise de INS pe 9 ianuarie 2026.

Seria ajustată sezonier

„În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%”, arată datele INS.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Serie brută

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,6%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii  seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel:

  • rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%;
  • rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%;
  • rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană. 

