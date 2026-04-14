Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 46-a zi consecutiv. Cu toate că negocierile de la Islamabad dintre SUA și Iran s-au încheiat fără un rezultat, un oficial american a spus pentru NBC News că există dialog continuu între cele două părți. În aceeași ordine de idei, președintele american Donald Trump a susținut că iranienii „își doresc foarte mult să încheie un acord”. Totodată, un oficial american și o sursă bine informată au dezvăluit pentru Axios că Washingtonul a cerut Teheranului să înghețe programul de îmbogățire a uraniului pentru 20 de ani, însă iranienii au răspuns cu o perioadă mai scurtă, „de o singură cifră”. De cealaltă parte, secretarul general al Hezbollah, Naim Qassem, a ținut un discurs în care a avertizat că Israelul urmărește să-și realizeze obiectivele expansioniste în Liban și în regiune.

Un petrolier chinez sancționat de SUA a traversat Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei navale americane

ACTUALIZARE 07:30 Un petrolier chinez sancționat de Statele Unite a traversat Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei impuse de SUA asupra acestui punct strategic, arată datele privind transportul maritim.

Rich Starry ar fi primul care a reușit să traverseze strâmtoarea și să iasă din Golf de la începutul blocadei, arată datele de la LSEG, MarineTraffic și Kpler.

Petrolierul și proprietarul său, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, au fost sancționați de Statele Unite pentru relațiile cu Iranul. Compania nu poate fi contactată imediat pentru comentarii.

Rich Starry este un petrolier de rază medie care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol la bord, potrivit datelor. Acesta a încărcat marfa în ultimul său port de escală, Hamriyah, din Emiratele Arabe Unite, arată datele.

Petrolierul deținut de chinezi are la bord un echipaj chinez, arată datele.

Secretarul american al Energiei se așteaptă ca prețurile petrolului să continue să crească

ACTUALIZARE 07:25 Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că prețurile petrolului ar putea atinge nivelul maxim în următoarele săptămâni, din cauza perturbărilor continue din Strâmtoarea Ormuz.

„Vom asista la prețuri ridicate la energie – și poate chiar în creștere – până când vom avea un trafic maritim semnificativ prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus Wright la conferința Semafor World Economy de la Washington, DC. „Probabil că atunci prețul petrolului va atinge nivelul maxim. Probabil că asta se va întâmpla în următoarele câteva săptămâni.”

Wright a spus că prețurile vor scădea odată ce conflictul dintre SUA și Iran se va încheia și „energia va începe să curgă din nou”, dar a recunoscut că acest lucru va dura, probabil până după luna septembrie.

Israelul va propune o prezență militară pe termen lung în sudul Libanului (presa israeliană)

ACTUALIZARE 07:20 Potrivit presei israeliene, Israelul se pregătește să prezinte autorităților libaneze, în cadrul unor discuții care vor avea loc la Washington, DC, un plan privind desfășurarea pe termen lung a trupelor israeliene în sudul Libanului.

Conform relatărilor, planul prevede împărțirea sudului Libanului în trei zone.

Prima zonă s-ar întinde aproximativ până la 8 km (5 mile) în interiorul Libanului, unde forțele israeliene ar menține o prezență militară intensă și pe termen lung. Trupele israeliene ar părăsi această zonă doar după ce Hezbollah ar fi complet desființat.

A doua zonă s-ar întinde până la râul Litani, unde forțele israeliene ar continua să acționeze împotriva Hezbollahului înainte de a preda treptat controlul armatei libaneze.

În cea de-a treia zonă, la nord de râul Litani, responsabilitatea pentru dezarmarea Hezbollahului ar reveni exclusiv armatei libaneze, a precizat raportul postului israelian Channel 14.

Se așteaptă ca propunerea Israelului să fie discutată în cadrul discuțiilor directe dintre Israel și Liban, care vor avea loc astăzi la Washington, DC.

Trump susține că Iranul dorește să poarte discuții, pe fondul apariției unor informații privind o propunere de moratoriu nuclear

ACTUALIZARE 07:15 Președintele SUA a declarat la Fox News că Iranul dorește cu ardoare să poarte discuții, aspect despre care a vorbit și vicepreședintele său, JD Vance, care a condus negocierile de la Islamabad în weekend.

Vance a afirmat că se poate ajunge la un acord de anvergură și a menționat că s-au înregistrat progrese.

Au existat, de asemenea, informații media conform cărora SUA au propus Iranului un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului pentru o perioadă de 20 de ani, iar Iranul a venit luni cu o contrapropunere, spunând nu 20 de ani, ci cinci ani, care a fost respinsă.

Dar aceasta este, cel puțin, o propunere de negociere și o contrapropunere între cele două părți.

Până foarte recent, părea că au existat doar cereri maximale din partea Statelor Unite și un refuz total al Iranului de a le îndeplini.

Așadar, se pare că în timpul acestei încetări a focului, care mai are încă aproximativ nouă zile până la expirare, și chiar dacă lucrurile se agravează odată cu această blocadă, există încă încercări de a discuta între părți și, poate, de a găsi o soluție pentru a pune capăt acestei situații, comentează Al Jazeera.

Discuțiile dintre Israel și Liban vor începe la ora 11:00 în Washington, DC; Rubio se va alătura discuțiilor

ACTUALIZARE 07:12 Ambasadoarea libaneză Nada Hamadeh și ambasadorul israelian Yechiel Leiter urmează să se întâlnească în Washington, DC, la ora 11:00, ora locală (15:00 GMT), pentru a da startul unor discuții directe, un eveniment rar, conform unui program publicat de Departamentul de Stat al SUA.

Secretarul de Stat american Marco Rubio se va alătura discuțiilor „la nivel de lucru” cu cei doi ambasadori, a declarat Departamentul de Stat.

Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze pe asigurarea unui armistițiu în Liban – unde Israelul a lansat atacuri aeriene devastatoare și o invazie terestră – precum și pe dezarmarea Hezbollahului și un acord de pace mai amplu.

Hezbollah a respins negocierile planificate, calificându-le drept „inutile” și îndemnând guvernul libanez să se concentreze pe combaterea „agresiunii” israeliene.

Pakistanul se oferă să găzduiască o a doua rundă de negocieri între SUA și Iran ACTUALIZARE 07:10 Agenția de știri Associated Press relatează că Pakistanul a propus să găzduiască o a doua rundă de negocieri între SUA și Iran la Islamabad în zilele următoare, înainte de expirarea armistițiului. Agenția a citat doi oficiali pakistanezi care au vorbit sub condiția anonimatului, scrie Al Jazeera. Oficialii au declarat că propunerea va depinde de eventuala solicitare a părților privind alegerea unui alt loc de desfășurare.

Ministrul libanez afirmă că întâlnirea cu ambasadorul israelian are ca scop încetarea atacurilor

ACTUALIZARE 07:00 Ministrul Culturii din Liban, Ghassan Salame, afirmă că viitoarele discuții dintre ambasadorii israelian și libanez la Washington, DC, reprezintă o „întâlnire preliminară” menită să pună capăt atacurilor Israelului asupra țării.

„Este vorba despre o întâlnire pregătitoare la nivel de ambasadori, cu scopul de a obține o pauză în activitatea militară, dacă nu chiar un armistițiu”, a declarat el pentru Al Jazeera.

Salame a spus că cele două părți vor putea discuta despre eventualele negocieri de pace „cu un oarecare calm” doar atunci când bombardamentele israeliene se vor opri. El a menționat că Libanul a primit deja „un fel de angajament că ar trebui să aibă loc o dezescaladare” în zona Beirutului, deși „garanții este probabil un cuvânt prea mare”.

El a recunoscut că Libanul nu dispune de prea multă influență în perspectiva acestor discuții, dar a spus că guvernul „încearcă să reafirme autoritatea statului”.

În ceea ce privește dezarmarea Hezbollahului, Salame a afirmat că un astfel de proces „necesită timp” și nu poate fi realizat în câteva ore sau zile.

Cancelarul german îl îndeamnă pe Netanyahu să pună capăt luptelor din Liban şi să înceapă discuţii de pace

ACTUALIZARE 06:45 Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să pună capăt luptelor din sudul Libanului şi să se angajeze în discuţii de pace directe cu guvernul libanez, a indicat un purtător de cuvânt al guvernului federal, notează AFP, preluată de Agerpres.



În timpul unei discuţii telefonice cu Netanyahu, Merz şi-a exprimat, de asemenea, "profunda îngrijorare" cu privire la evoluţia situaţiei în teritoriile palestiniene şi a subliniat că nu trebuie să existe "nicio anexare parţială de facto a Cisiordaniei", potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului german.



Friedrich Merz i-a mai spus omologului său israelian că "Germania este gata să contribuie la asigurarea libertăţii de navigaţie în strâmtoarea Ormuz", dar numai după "încetarea ostilităţilor" şi "cu condiţia ca premisele necesare să fie întrunite", potrivit unei transcrieri a discuţiei furnizată de purtătorul de cuvânt.

SUA și Iranul „ar putea fi pe cale să înceapă o a doua rundă de negocieri”

ACTUALIZARE 06:30 Deși negocierile dintre Iran și SUA de la Islamabad s-au încheiat fără un acord, dialogul dintre cele două părți continuă, potrivit agențiilor de știri Reuters și Associated Press.

Cele două părți ar putea „să înceapă o a doua rundă de negocieri” încă de joi, a raportat AP, citând oficiali și diplomați americani.

Iată ce trebuie să știți:

De la întâlnirea de la Islamabad, SUA au rămas în contact cu mediatorii, Pakistanul făcând schimb de mesaje între Teheran și Washington, a relatat Reuters, citând un diplomat din Orientul Mijlociu și o sursă implicată în negocieri.

Un oficial american, referindu-se la comentariile lui Trump potrivit cărora Iranul a sunat și ar dori să ajungă la un acord, a declarat pentru Reuters că există un dialog continuu între SUA și Iran, precum și progrese în încercarea de a ajunge la un acord.

AP, citând doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu problema, a relatat că cele două părți iau în considerare noi negocieri față în față în încercarea de a ajunge la un acord menit să pună capăt războiului de șase săptămâni înainte ca armistițiul să expire săptămâna viitoare.

Există informații că un diplomat dintr-una dintre țările mediatoare a declarat că Islamabadul era din nou în discuție ca locație gazdă. Însă oficialii americani au spus că Geneva era, de asemenea, o posibilitate și că, deși locul și data nu fuseseră încă stabilite, discuțiile ar putea avea loc joi.

Democrații vor impune votul asupra unei rezoluții menite să limiteze prerogativele de război ale lui Trump împotriva Iranului

ACTUALIZARE 06:15 Senatorul Chuck Schumer afirmă că democrații vor impune din nou un vot în Senatul SUA pentru a „opri războiul din Iran și a-l ține în frâu pe Trump, care a scăpat de sub control”.

Liderul minorității a spus că această mișcare ar marca al patrulea vot de acest fel de când a început războiul SUA-Israel împotriva Iranului. „Pentru a patra oară, republicanii vor avea șansa să pună capăt acestui război”, a scris el într-o postare pe X.

Democrații din Senat și Camera Reprezentanților au încercat și au eșuat în mod repetat în ultimele luni să adopte rezoluții privind prerogativele de război pentru a-l forța pe Trump să obțină autorizația Congresului înainte de a lansa operațiuni militare.

Constituția SUA prevede că Congresul, și nu președintele, poate declara război.

Însă colegii republicani ai lui Trump din Congres, care dețin majorități fragile atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, au blocat demersurile democraților de a adopta rezoluțiile privind puterile de război.

Schumer a numit operațiunea lui Trump, „Epic Fury”, „Operațiunea Epic Fail”. El a afirmat că operațiunea a dus doar la haos în Strâmtoarea Hormuz și la cele mai mari prețuri la benzină din ultimii ani în SUA.

Guvernul iranian „este încă în picioare”, iar ambițiile sale nucleare rămân „exact aceleași”, a scris el.

Creștinii americani critică atacul lui Trump la adresa Papei Leon

ACTUALIZARE 06:00 Personalități marcante ale comunității creștine din SUA l-au îndemnat pe Trump să-și ceară scuze față de Papa Leon, afirmând că postarea sa, acum ștearsă, în care se înfățișa pe sine ca Iisus, a mers „prea departe”.

Arhiepiscopul Paul Coakley, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din SUA, a declarat că este „descurajat” de cuvintele „disprețuitoare” ale lui Trump la adresa Papei, în timp ce episcopul Robert Barron, din Minnesota, a calificat remarca președintelui drept „total nepotrivită și lipsită de respect”. Barron a spus că Trump trebuie să-și ceară scuze.

David Brody, un comentator proeminent al Christian Broadcasting Network care îl susține pe Trump, a criticat dur postarea lui Trump în care se înfățișa ca Iisus. „ȘTERGEȚI ASTA, DOMNULE PREȘEDINTE. Nu sunteți Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu este. Asta merge prea departe. Depășește orice linie roșie”, a scris el pe X.

Ralph Reed, membru al consiliului consultativ pentru credință al Casei Albe, l-a apărat pe președinte, afirmând că „profunda apreciere” pentru președinte „eclipsează orice dezacord legat de o postare pe rețelele sociale”.

Majoritatea alegătorilor catolici din SUA l-au susținut pe Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Știrea inițială

Un oficial american a declarat pentru NBC News că există un dialog continuu între Statele Unite și Iran și că se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord.

Între timp, au apărut noi detalii despre negocierile din Pakistan. Potrivit unui oficial american și unei surse bine informate, Statele Unite au propus Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului în cadrul negocierilor de la Islamabad din weekend. Conform surselor, iranienii au răspuns cu o perioadă mai scurtă, de „o singură cifră”, a relatat Axios.

Luni, președintele american Donald Trump a făcut declarații în fața jurnaliștilor de la Casa Albă. Liderul SUA a fost întrebat despre posibilitatea unor noi discuții între Washington și Teheran, după ce delegațiile celor două țări nu au reușit să ajungă la un acord în Pakistan la sfârșitul săptămânii trecute.

„Își doresc foarte mult să încheie un acord.” „Iranul nu va avea arme nucleare”, a declarat el – aspect care rămâne un punct de divergență major între cele două părți.

„Am căzut de acord asupra multor lucruri, dar ei nu au fost de acord cu asta.”

Totuși, acesta s-a arătat convins că iranienii vor fi de acord în cele din urmă. „Dacă nu sunt de acord, nu va fi niciun acord”, a afirmat Trump.

Referitor la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene, cel de-al 47-lea președinte american a precizat că Iranul „șantajează efectiv lumea” și că nu va permite acest lucru.

Statele Unite nu folosesc Strâmtoarea Ormuz, a spus el, deoarece dispun de propriile resurse de petrol și gaze, adăugând că navele se îndreaptă spre SUA pentru a se „încărca” cu petrol american.

El a explicat că liderii iranieni doresc să încheie un acord și a susținut că a fost sunat în această dimineață (n.red - luni) de „persoanele potrivite” care doresc să ajungă la un acord. Trump a mai adăugat că planul său de acțiune pentru gestionarea conflictului nu s-a schimbat.

„În acest moment, nu au loc lupte”, a spus el. „În acest moment avem un blocaj, ei nu desfășoară nicio activitate comercială”, a adăugat acesta, referindu-se la iranieni.

„Nu mi-a plăcut să văd nave ieșind din strâmtoare, dacă făceau afaceri cu Iranul”, a mai explicat liderul american, aparent referindu-se la traficul naval din Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului. Iranienii nu desfășoară în prezent nicio activitate comercială în strâmtoare, a mai afirmat Trump, și „vom menține situația așa, foarte ușor”.

Înainte de declarațiile de mai sus, acesta a transmis pe Truth Social că peste 34 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz duminică, „ceea ce reprezintă, de departe, cel mai mare număr de la începutul acestei închideri absurde”.

Totodată, Sardar Mohibi, purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene, a declarat într-o declarație preluată de mass-media iraniană că „dacă războiul va continua, vom dezvălui capacități despre care inamicul nu are habar”, conform Al Jazeera. „Vom dezvălui metode de luptă pe care inamicul va avea puține șanse să le contracareze”, a adăugat el, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

De cealaltă parte, secretarul general al Hezbollah, Naim Qassem, a ținut un discurs în care a avertizat că Israelul urmărește să-și realizeze obiectivele expansioniste în Liban și în regiune, conform Al Jazeera.

Qassem a afirmat că guvernul lui Netanyahu urmărește să pună în aplicare proiectul „Marele Israel”, insistând să încorporeze Cisiordania ocupată, Gaza și părți din țările vecine, precum Iordania, Libanul, Siria și Egiptul.

Șeful grupării armate libaneze a declarat că luptătorii săi resping o ocupație într-un moment în care diplomația nu a dat niciun rezultat, în timp ce Israelul continuă să lovească Libanul și să invadeze orașele sale din sud cu sprijinul american.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a respins categoric ideea negocierilor cu Israelul, calificând astfel de eforturi drept „inutile”. Israelul va începe discuțiile oficiale de pace cu Libanul, după ce ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, a purtat în weekend prima convorbire telefonică din istorie cu omologul său libanez, Nada Hamadeh Moawad.

„Nimeni nu are dreptul să conducă Libanul către această abordare fără un consens intern între componentele sale, lucru care nu s-a întâmplat”, a spus Qassem.

Liderul Hezbollah s-a adresat președintelui Libanului, Joseph Aoun, spunând că Israelul încearcă să creeze o diviziune între poporul libanez. „Să înfruntăm împreună agresiunea și apoi vom putea ajunge la o înțelegere cu privire la viitor și la toate aspectele”, a spus el.

