Scumpiri masive pe piața imobiliară. În Florești, cea mai mare comună din România, prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre o creștere de peste o mie de euro pe metru pătrat, în doar cinci ani. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă. Așa se face că un apartament cu două camere ajunge să coste și peste 100.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere ajunge la 250.000 de euro. „Prețurile au luat-o razna”, spun până și cei care locuiesc deja acolo.

„Suntem într-un apartament de 43 de metri pătrați, construcție nouă, la prima utilizare, proaspăt finisat și mobilat de proprietar. Aici avem o bucătărie, după cum se poate vedea, cu loc de servit masa, complet mobilată, utilată, plită, cuptor, hotă, frigider care este încastrat. Avantajul este că bucătăria este separată”, ne prezintă un agent imobiliar apartamentul scos la vânzare.

Explozie pe piața imobiliară din țară: prețurile au crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Spre exemplu, în Florești, județul Cluj, prețurile s-au majorat, numai în ultimii cinci ani, cu aproximativ o mie de euro pe metru pătrat.

„Prețurile pot începe undeva de la 30.000-45.000 de euro și pot urca până la 75.000. Un apartament cu două camere nu prea mai găsim sub 50.000 și se pot duce undeva la 100.000-110.000. Trei camere încep de la un 65.000 și pot urca până la 160.000. Iar patru camere, să zicem un 80.000-90.000 și se pot duce la 200.000-250.000 de euro”, explică Bogdan Lucaciu, agent imobiliar.

Cea mai mare comună din țară a ajuns atât de căutată, încât devine, pas cu pas, o adevărată concurență pentru municipiul Cluj-Napoca.

„Un apartament de două camere, de 50 de metri pătrați, situaț în zona de centru a comunei Florești, variază între 90 de mii și 100 de mii de euro. În același timp, un apartament de două camere în Cluj-Napoca costă între 150 de mii și 200 de mii de euro. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Oamenii au observat creșterea, iar unii dintre ei cred că prețurile nu se justifică.

„Altădată erau mult mai ieftine, dar multă lume s-a mutat din Cluj în Florești și prețurile au luat-o razna, la tot”, spune o localnică.

„E mult mai scump decât ne-am permite, deci raportat la venituri medii este extra scump”, spune altcineva.

„Eu aici dau peste 400 de euro și nu stau în oraș. Acolo era ceva groaznic și am ales să plec din oraș”, spune un tânăr care locuiește cu chirie.

În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București au crescut cu 70%.

