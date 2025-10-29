Live TV

Video Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna”

Data publicării:
cuplu cumpara o locuinta
În Florești, cea mai mare comună din România prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Credit foto: Guliver/Getty Images

Scumpiri masive pe piața imobiliară. În Florești, cea mai mare comună din România, prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre o creștere de peste o mie de euro pe metru pătrat, în doar cinci ani. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă. Așa se face că un apartament cu două camere ajunge să coste și peste 100.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere ajunge la 250.000 de euro. „Prețurile au luat-o razna”, spun până și cei care locuiesc deja acolo.

„Suntem într-un apartament de 43 de metri pătrați, construcție nouă, la prima utilizare, proaspăt finisat și mobilat de proprietar. Aici avem o bucătărie, după cum se poate vedea, cu loc de servit masa, complet mobilată, utilată, plită, cuptor, hotă, frigider care este încastrat. Avantajul este că bucătăria este separată”, ne prezintă un agent imobiliar apartamentul scos la vânzare.

Explozie pe piața imobiliară din țară: prețurile au crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Spre exemplu, în Florești, județul Cluj, prețurile s-au majorat, numai în ultimii cinci ani, cu aproximativ o mie de euro pe metru pătrat.

„Prețurile pot începe undeva de la 30.000-45.000 de euro și pot urca până la 75.000. Un apartament cu două camere nu prea mai găsim sub 50.000 și se pot duce undeva la 100.000-110.000. Trei camere încep de la un 65.000 și pot urca până la 160.000. Iar patru camere, să zicem un 80.000-90.000 și se pot duce la 200.000-250.000 de euro”, explică Bogdan Lucaciu, agent imobiliar.

Cea mai mare comună din țară a ajuns atât de căutată, încât devine, pas cu pas, o adevărată concurență pentru municipiul Cluj-Napoca.

„Un apartament de două camere, de 50 de metri pătrați, situaț în zona de centru a comunei Florești, variază între 90 de mii și 100 de mii de euro. În același timp, un apartament de două camere în Cluj-Napoca costă între 150 de mii și 200 de mii de euro. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Oamenii au observat creșterea, iar unii dintre ei cred că prețurile nu se justifică.

„Altădată erau mult mai ieftine, dar multă lume s-a mutat din Cluj în Florești și prețurile au luat-o razna, la tot”, spune o localnică.

„E mult mai scump decât ne-am permite, deci raportat la venituri medii este extra scump”, spune altcineva.

„Eu aici dau peste 400 de euro și nu stau în oraș. Acolo era ceva groaznic și am ales să plec din oraș”, spune un tânăr care locuiește cu chirie.

În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București au crescut cu 70%.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote de 100 de lei pe o masa
INS: Managerii români văd o iarnă cu stabilitate economică, dar cu scumpiri pe toate fronturile
targa într-un spital
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
ciocanel de judecator
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat oamenii pe TikTok la forme extreme de protest, după alegerile din 2024
barbat arestat
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită
Screenshot 2025-10-23 093349
Incendiu violent pe autostrada A3. Un autotren a luat foc şi a ars în întregime
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...