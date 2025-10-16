Live TV

Video Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe riscă să își piardă statutul din cauza lipsei de locuitori

Data publicării:
Florești, județul Cluj.
Florești, județul Cluj. Foto: floresticluj.ro
Din articol
60 de municipii ar putea să își piardă statutul 

Mai multe comune din România ar putea deveni municipii, în timp ce unele orașe riscă să-și piardă acest statut, arată o analiză făcută de autorități. Comuna Florești, din județul Cluj, cu peste 60.000 de locuitori, depășește pragul legal de 40.000. În schimb, municipii precum Orșova, din județul Mehedinți, au scăzut sub pragul minim și ar putea să își piardă statutul.

Comuna Florești din județul Cluj este cea mai mare comună din România ca populație, însă se află într-un proces accelerat de dezvoltare și nu îndeplinește momentan toate condițiile pentru a deveni municipiu.

Cu peste 60.000 de locuitori și peste 16.000 de locuințe construite în ultimii ani, mai multe decât în Cluj, Floreștiul are un potențial urban foarte mare. Cu toate acestea, infrastructura rutieră și rețelele de utilități sunt încă în curs de modernizare, iar transportul public integrat rămâne insuficient.

Investițiile în educație sunt în desfășurare, dar lipsa spitalelor și a unor spații publice culturale și recreative bine definite contribuie la percepția de „comună-dormitor”.

Pentru a deveni municipiu, Floreștiul are nevoie de o identitate urbană clară și de o susținere a autorităților locale, dar și centrale, validată prin hotărâre de Guvern. Reprezentanții Primăriei cred în potențialul localității, dar recunosc că mai sunt multe de rezolvat.

Comunele Popești-Leordeni și Chiajna din județul Ilfov ar putea deveni, de asemenea, municipii. 

60 de municipii ar putea să își piardă statutul 

Pe de altă parte, sunt municipii și orașe care nu mai reprezintă categoria din care fac parte. Orșova, din județul Mehedinți, mai are doar 8.500 de locuitori, potrivit ultimului recensământ, respectiv un număr de aproape cinci ori mai mic față de cel stabilit prin lege. Într-o situație similară sunt alte aproape 60 de municipii.

Dacă în 2011 era vorba despre 10.500 de locuitori în Orșova, acum este vorba despre circa 8.500 de locuitori. Astfel, Orșova nu se mai încadrează în criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească pentru a fi municipiu. Pentru această categorie ar trebui să aibă în jur de 40.000 de locuitori.

Autoritățile locale din Orșova au precizat faptul că foarte mulți locuitori au plecat din oraș pentru că nu există gaze naturale, fiind și motivul pentru care nu există mulți investitori. 

În Orșova sunt și foarte puține locuri de muncă, iar mulți au ales să plece în alte orașe mai dezvoltate.

Pentru că își va pierde statutul de municipiu, Orșova va primi mai puțini bani de la Consiliul Județean atunci când se va face o rectificare bugetară pentru investiții. Acești bani vor fi atribuiți în funcție de numărul de locuitori. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
Digi Sport
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
Fostul ministru de Interne Carmen Dan
Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi...
Barajul-Hidrocentralei-Portile-de-Fier-I
Lege controversată. Ministrul Energiei anunță reluarea lucrărilor la...
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
Ultimele știri
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem?
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE
Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu. Șeful ANP: „A adăugat câte un zero la sumele de bani primite de deținuți”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sofer
VIDEO Șofer căutat de polițiști după ce a fost filmat trecând pe sub barierele coborâte la o trecere de cale ferată
Pelerinaj Sfântul Dimitrie cel Nou în 2025. Inquam Photos/ Octav Ganea
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea parte de o surpriză neplăcută. „La noi niciodată nu este aşa simplu”
ID274623_INQUAM_Photos_George_Calin
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare. Ce spune Armata
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
Digi FM
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Kevin Federline susține că a prins-o pe Britney Spears vorbind cu Justin Timberlake, în ajunul nunții...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”