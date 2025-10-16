Mai multe comune din România ar putea deveni municipii, în timp ce unele orașe riscă să-și piardă acest statut, arată o analiză făcută de autorități. Comuna Florești, din județul Cluj, cu peste 60.000 de locuitori, depășește pragul legal de 40.000. În schimb, municipii precum Orșova, din județul Mehedinți, au scăzut sub pragul minim și ar putea să își piardă statutul.

Comuna Florești din județul Cluj este cea mai mare comună din România ca populație, însă se află într-un proces accelerat de dezvoltare și nu îndeplinește momentan toate condițiile pentru a deveni municipiu.

Cu peste 60.000 de locuitori și peste 16.000 de locuințe construite în ultimii ani, mai multe decât în Cluj, Floreștiul are un potențial urban foarte mare. Cu toate acestea, infrastructura rutieră și rețelele de utilități sunt încă în curs de modernizare, iar transportul public integrat rămâne insuficient.

Investițiile în educație sunt în desfășurare, dar lipsa spitalelor și a unor spații publice culturale și recreative bine definite contribuie la percepția de „comună-dormitor”.

Pentru a deveni municipiu, Floreștiul are nevoie de o identitate urbană clară și de o susținere a autorităților locale, dar și centrale, validată prin hotărâre de Guvern. Reprezentanții Primăriei cred în potențialul localității, dar recunosc că mai sunt multe de rezolvat.

Comunele Popești-Leordeni și Chiajna din județul Ilfov ar putea deveni, de asemenea, municipii.

60 de municipii ar putea să își piardă statutul

Pe de altă parte, sunt municipii și orașe care nu mai reprezintă categoria din care fac parte. Orșova, din județul Mehedinți, mai are doar 8.500 de locuitori, potrivit ultimului recensământ, respectiv un număr de aproape cinci ori mai mic față de cel stabilit prin lege. Într-o situație similară sunt alte aproape 60 de municipii.

Dacă în 2011 era vorba despre 10.500 de locuitori în Orșova, acum este vorba despre circa 8.500 de locuitori. Astfel, Orșova nu se mai încadrează în criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească pentru a fi municipiu. Pentru această categorie ar trebui să aibă în jur de 40.000 de locuitori.

Autoritățile locale din Orșova au precizat faptul că foarte mulți locuitori au plecat din oraș pentru că nu există gaze naturale, fiind și motivul pentru care nu există mulți investitori.

În Orșova sunt și foarte puține locuri de muncă, iar mulți au ales să plece în alte orașe mai dezvoltate.

Pentru că își va pierde statutul de municipiu, Orșova va primi mai puțini bani de la Consiliul Județean atunci când se va face o rectificare bugetară pentru investiții. Acești bani vor fi atribuiți în funcție de numărul de locuitori.

