Video Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Trebuie să reducem deficitul și să folosim mai eficient banii publici”

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
„România intră într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea” Creșterea economică a încetinit temporar „România trebuie să răspundă presiunilor demografice” Reformele și digitalizarea administrației

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că România trebuie să reducă deficitul bugetar, să îmbunătățească colectarea veniturilor și să folosească mai eficient banii publici, în contextul reformelor economice necesare pentru stabilitatea financiară și pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). El a subliniat, de asemenea, că politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet.

Bolojan a precizat că, odată cu deschiderea negocierilor de aderare la OCDE în ianuarie 2022, România a intrat într-un amplu proces de evaluare a politicilor și practicilor sale, raportat la standardele organizației, în aproape toate domeniile de politică publică.

„Datorită efortului comun al instituțiilor implicate, țara noastră a făcut pași importanți în acest proces de aderare. Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal și bugetar, pentru piața muncii și pentru creșterea competitivității economiei. Este un punct de referință pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea statului”, a afirmat premierul.

„România intră într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea”

Premierul a explicat că economia României se află într-un context dificil, după o perioadă de creștere accelerată, dar marcată și de dezechilibre fiscale.

„România se află într-un context economic dificil. După o perioadă de creștere accelerată, dar și de dezechilibre fiscale, intrăm într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea. Modelul nostru de creștere economică trebuie să fie bazat mai mult pe competitivitate și productivitate”, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, România a făcut deja pași în direcția consolidării fiscale. Premierul a arătat că deficitul bugetar a scăzut de la aproximativ 8,7% din PIB în 2024 la 7,7% în 2025, nivel mai mic decât cel estimat de Comisia Europeană.

„Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a transmis șeful Guvernului.

Creșterea economică a încetinit temporar

Ilie Bolojan a menționat că economia României a rezistat șocurilor din ultimii ani, inclusiv efectelor războiului din Ucraina, însă creșterea economică a încetinit în 2025 din cauza ajustărilor fiscale și a contextului economic european.

„Creșterea economică a încetinit temporar în 2025 din cauza ajustărilor fiscale și a situației economice din Europa. Totuși, perspectivele rămân pozitive. Estimările arată o creștere de aproximativ 0,7% în 2025 și de circa 1% în 2026, susținută mai ales de investițiile publice și de fondurile europene”, a declarat premierul.

În plan fiscal, obiectivul rămâne reducerea treptată a deficitului bugetar, folosirea mai eficientă a banilor publici și o absorbție mai bună a fondurilor europene.

„România trebuie să răspundă presiunilor demografice”

Premierul a vorbit și despre problemele pieței muncii, subliniind că România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă prin politici în educație și sănătate, dar și prin măsuri care să crească numărul persoanelor active.

„Este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48–50 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung”, a explicat Bolojan.

Totodată, creșterea competitivității economiei rămâne o prioritate, iar pentru acest lucru este nevoie de costuri competitive, o administrație eficientă și reguli clare.

Reformele și digitalizarea administrației

Șeful Executivului a precizat că reformele și investițiile susținute inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vizează simplificarea procedurilor pentru companii, reducerea birocrației și accelerarea digitalizării serviciilor publice.

„România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanțele publice și politicile economice. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătățim colectarea și să folosim mai eficient banii publici. În același timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că aplicarea consecventă a reformelor ar putea duce la o economie mai stabilă și mai competitivă.

„La aproape două decenii de la două momente definitorii, aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, România își propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv: aderarea la OCDE”, a declarat premierul.

