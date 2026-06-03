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Prețurile producției industriale au crescut cu 10,3% în aprilie. Industria energetică înregistrează cel mai mare avans

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Rafinărie Prahova
Rafinaria Prahova: Foto Garda de Mediu
Din articol
Industria energetică, cea mai mare creștere anuală Evoluții diferite în funcție de categoria de bunuri

Prețurile producției industriale au crescut în aprilie cu 10,3% comparativ cu aceeași lună a anului trecut și cu 1,7% față de martie 2026, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată în industria energetică, unde prețurile au urcat cu peste 20%.

Datele INS arată că prețurile producției industriale pe total, care includ atât piața internă, cât și cea externă, au avansat în aprilie cu 1,7% față de luna precedentă.

Pe piața internă, creșterea lunară a fost de 1,68%, în timp ce pentru produsele destinate exportului majorarea a fost de 1,76%.

Raportat la aprilie 2025, prețurile producției industriale au crescut cu 10,3%. Avansul a fost mai pronunțat pe piața internă, unde s-a situat la 11,49%, comparativ cu 7,4% pe piața externă.

Industria energetică, cea mai mare creștere anuală

Potrivit statisticii oficiale, industria energetică a consemnat cea mai mare creștere a prețurilor față de aprilie anul trecut, de 20,5%.

De asemenea, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat un avans anual de 16,35%.

În industria prelucrătoare, prețurile au fost mai mari cu 8,29% comparativ cu aprilie 2025.

La nivelul activităților economice, una dintre cele mai importante creșteri a fost consemnată în sectorul extracției cărbunelui superior și inferior, unde prețurile au urcat cu 20,78% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice a înregistrat o creștere anuală de 10,12%.

Evoluții diferite în funcție de categoria de bunuri

Comparativ cu luna martie, industria bunurilor intermediare a consemnat o creștere de 1,99%, în timp ce industria bunurilor de folosință îndelungată a avansat cu 0,09%.

În schimb, industria bunurilor de capital a înregistrat o scădere de 0,51%, iar industria bunurilor de uz curent una de 0,45%.

Industria energetică a consemnat, de asemenea, o diminuare lunară de 2,92%, în ciuda creșterii puternice raportate la nivel anual.

În comparație cu aprilie 2025, industria bunurilor intermediare a înregistrat un avans de 7,35%, industria bunurilor de uz curent de 5%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată de 1,68%.

Industria bunurilor de capital a fost singura categorie care a consemnat o scădere anuală, de 4,65%, potrivit datelor publicate INS. 

Editor : A.D.

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