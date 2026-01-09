Profit uriaș anunțat de Banca Națională a Elveției, după ce tarifele lui Donald Trump au declanșat scumpirea aurului

Banca Națională a Elveției a raportat un profit de 26 de miliarde de franci elvețieni în 2025, unul dintre cele mai mari din istoria instituției, rezultat în principal din creșterea accelerată a prețului aurului, după tarifele comerciale impuse de președintele american Donald Trump.

Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a anunţat vineri că în 2025 a înregistrat un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elveţieni (32,52 miliarde de dolari), graţie creşterilor mari ale preţurilor aurului, în condiţiile în care anul trecut investitorii s-au îndreptat către valori de refugiu, informează Reuters.

Cifrele provizorii publicate vineri arată o scădere semnificativă comparativ cu profitul record de 80,7 miliarde de franci pe care SNB l-a înregistrat în 2024, dar se numără totuşi printre primele cinci profituri pe care banca centrală elveţiană le-a realizat în istoria sa de 119 ani.

Profitul realizat de Banca Naţională a Elveţiei în 2025 a fost susţinut de o creştere cu 36,3 miliarde de franci a valorii deţinerilor sale de aur, deoarece investitorii au cumpărat metalul preţios pentru a se proteja de turbulenţele economice globale, declanşate de tarifele impuse de preşedintele american Donald Trump.

Această cifră reprezintă cel mai mare profit realizat vreodată de SNB din aur, fiind ajutat de creşterea cu 64% a valorii metalului preţios în 2025, ceea ce a sporit valoare celor 1.040 de tone de aur pe care SNB le deţine. Cu toate acestea, profitul Băncii Naţionale a Elveţiei a fost afectat de o pierdere de nouă miliarde de franci de pe urma poziţiilor sale valutare.

Rezultatul anunţat de Banca Naţională a Elveţiei a fost în limitele intervalului de prognoză al analiştilor de la UBS, care mizau pe un rezultat cuprins între de la 23,5 miliarde de franci şi 28,5 miliarde de franci.

În consecinţă, Banca Naţională a Elveţiei va putea efectua o plată de patru miliarde de franci către guvernul central elveţian şi guvernele cantonale şi un dividend de 15 franci pe acţiune către investitori.

Realizarea de profit nu face parte din mandatul Băncii Naţionale a Elveţiei, care se concentrează pe stabilitatea preţurilor şi susţinerea economiei elveţiene. Din punct de vedere legal, SNB are statutul unei corporaţii în care majoritatea acţiunilor sunt deţinute de Guvernul federal elveţian şi cele 26 de cantoane.

Există, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privaţi care primesc dividende dar care beneficiază de drepturi de vot extrem de limitate.

