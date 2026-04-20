România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde euro pentru investiţii strategice, în urma vizitei în SUA

România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde de euro pentru investiţii strategice în urma vizitei în SUA a delegaţiei conduse de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat luni instituţia.

Potrivit Ministerului Finanţelor, în urma discuţiilor din capitala SUA a fost securizată asigurarea finanţărilor necesare pentru proiecte strategice din domeniul energiei, infrastructurii şi dezvoltării economice.

Astfel, aproape un miliard de euro vor fi mobilizaţi pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, destinate susţinerii proiectelor strategice din domeniul energetic.

Aproximativ 495 milioane euro vor fi asiguraţi pentru proiectele companiei Transgaz, vizând modernizarea reţelelor de transport şi comprimare a gazelor naturale, prin garanţii oferite de Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA), instituţie membră a Grupului Băncii Mondiale.

Alţi 90 milioane euro vor fi disponibili prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, pentru finanţarea unor măsuri de sprijin destinate gestionării efectelor actualelor provocări economice şi energetice. A fost confirmată, astfel, posibilitatea utilizării instrumentului CERP (Crisis Emergency Response Program) al Băncii Mondiale, care poate fi activat pentru finanţarea unor intervenţii rapide în situaţii de criză energetică.

Totodată, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 milioane euro la finanţarea proiectului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, fără solicitarea unei garanţii suverane, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra bugetului de stat, susţine Ministerul Finanţelor.

De asemenea, a fost avansată pregătirea unui împrumut de tip Development Policy Loan (DPL) din partea Băncii Mondiale, în valoare de 650 de milioane de dolari, destinat susţinerii reformelor structurale şi măsurilor din sectorul energetic, în corelare cu obiectivele de consolidare fiscală şi modernizare economică. Totodată au fost discutate detaliile pilonului 2 DPL, care vizează în principal acţiuni privind îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, mobilizarea finanţării nebancare, decarbonizarea sectorului energetic, facilitând participarea sectorului privat la energia regenerabilă, îmbunătăţirea eficienţei energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cadrul vizitei oficiale, delegaţia României a avut întâlniri cu reprezentanţii principalelor instituţii financiare internaţionale, respectiv Grupul Băncii Mondiale (inclusiv Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BIRD, Corporaţia Financiară Internaţională - IFC şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor - MIGA), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

"În cadrul discuţiilor cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, prima a unui ministru de Finanţe al României cu preşedintele Grupului, dar şi în întâlnirea cu Antonella Bassani, vicepreşedinte pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale, au fost analizate oportunităţile de finanţare pentru proiecte strategice din România, în special în domeniul infrastructurii, energiei şi sănătăţii. Un capitol important l-au reprezentat întrevederile cu reprezentanţii Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor (MIGA), respectiv Tsutomu Yamamoto, director general al MIGA, şi Junaid Ahmad, vicepreşedinte pentru Operaţiuni, în cadrul cărora au fost analizate mecanismele de garantare pentru proiecte majore de infrastructură şi energie. În cadrul întâlnirilor a fost semnat Cadrul de Parteneriat de Ţară (2025-2029), prin care se redeschide, după 21 de ani colaborarea cu MIGA în sprijinirea mediului economic românesc, ultima operaţiune a MIGA în ţara noastră având loc în anul 2005", se arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Delegaţia României a avut o întrevedere cu Odile Renaud-Basso, preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, discuţiile fiind axate pe extinderea finanţării proiectelor strategice şi consolidarea cooperării cu instituţia.

De asemenea, în cadrul discuţiilor cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) a fost reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea proiectului Black Sea AI Gigafactory, inclusiv prin analiza unor mecanisme de finanţare dedicate proiectelor tehnologice de mari dimensiuni.

În dialogul cu Alfred Kammer, director al Departamentului pentru Europa din cadrul Fondului Monetar Internaţional, au fost apreciate progresele înregistrate de România în procesul de consolidare fiscală şi a fost reafirmată disponibilitatea de a sprijini autorităţile române în gestionarea riscurilor economice generate de contextul internaţional, susţine MF.

Au fost, de asemenea, realizaţi paşi concreţi pentru consolidarea rolului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), inclusiv prin pregătirea unui mecanism de finanţare care va permite participarea acesteia în fonduri de investiţii şi vehicule financiare, cu scopul de a mobiliza capital privat pentru proiecte strategice şi pentru finanţarea companiilor româneşti.

În cadrul vizitei la Washington, delegaţia României a avut întâlniri cu reprezentanţi ai principalelor instituţii ale administraţiei americane, vizând consolidarea cooperării economice şi accelerarea proiectelor strategice.

La Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, a avut loc o reîntâlnire cu Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, în continuarea dialogului iniţiat anterior la Atena. Discuţiile s-au concentrat asupra proiectelor din domeniul energiei nucleare şi al infrastructurii energetice, cu accent pe securitatea energetică regională.

La Departamentul de Comerţ al Statelor Unite, delegaţia României a avut întâlniri cu William Kimmitt, subsecretar pentru Comerţ Internaţional şi cu Jeffrey I.Kessler, subsecretar pentru Industrie şi Securitate. Discuţiile au vizat consolidarea cooperării economice bilaterale şi sprijinirea participării companiilor americane în proiecte strategice din România.

Totodată, delegaţia României a avut o întrevedere cu William Beach, secretar adjunct interimar pentru Europa şi Eurasia în cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, discuţiile fiind axate pe evoluţiile macroeconomice şi cooperarea financiară bilaterală.

Un element important al vizitei l-a reprezentat noua întâlnire cu John Jovanovic, director general al Export-Import Bank of the United States, în continuarea discuţiilor începute în precedentele vizite la Washington privind finanţarea unor proiecte strategice pentru România. Vizita a inclus şi o nouă rundă de discuţii cu Connor Coleman, Head of Investments în cadrul U.S. International Development Finance Corporation (DFC), unde au fost analizate oportunităţile de implicare a instituţiei în finanţarea unor proiecte majore din România, în special în domeniul energiei şi infrastructurii strategice.

La Oficiul Reprezentantului pentru Comerţ al Statelor Unite (USTR), delegaţia României s-a întâlnit cu Ambasadorul Jeffrey Goettman, reprezentant comercial adjunct al Statelor Unite pentru Africa, Emisfera Vestică, Europa şi Orientul Mijlociu. În cursul dialogului, au mai fost discutate aspecte privind aprofundarea relaţiilor comerciale bilaterale şi facilitarea accesului companiilor româneşti pe piaţa americană. Un element important al discuţiilor a fost constituit de susţinerea punctului de vedere al României privind obţinerea celui de-al 25-lea aviz formal privind aderarea ţării noastre la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, Alexandru Nazare a avut o întâlnire şi cu Matthias Cormman, Secretarul general al OCDE, în care a fost discutat stadiul procesului de aderare.

"În ansamblu, întâlnirile cu oficialii administraţiei americane au confirmat interesul părţii americane pentru extinderea cooperării economice cu România şi pentru implicarea companiilor şi instituţiilor financiare americane în proiecte strategice din regiune. Mesajele transmise au reconfirmat faptul că România este percepută ca un partener stabil, predictibil şi relevant în regiunea Europei Centrale şi de Est, cu potenţial semnificativ de dezvoltare a proiectelor strategice în parteneriat cu Statele Unite", subliniază documentul citat.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a încheiat vizita de lucru desfăşurată la Washington, D.C. şi New York, unde a condus delegaţia României la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional. Din delegaţie au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

