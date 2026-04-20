Live TV

România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde euro pentru investiţii strategice, în urma vizitei în SUA

Data publicării:
alexandru nazare
Alexandru Nazare. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde de euro pentru investiţii strategice în urma vizitei în SUA a delegaţiei conduse de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat luni instituţia.

Potrivit Ministerului Finanţelor, în urma discuţiilor din capitala SUA a fost securizată asigurarea finanţărilor necesare pentru proiecte strategice din domeniul energiei, infrastructurii şi dezvoltării economice.

Astfel, aproape un miliard de euro vor fi mobilizaţi pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, destinate susţinerii proiectelor strategice din domeniul energetic.

Aproximativ 495 milioane euro vor fi asiguraţi pentru proiectele companiei Transgaz, vizând modernizarea reţelelor de transport şi comprimare a gazelor naturale, prin garanţii oferite de Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA), instituţie membră a Grupului Băncii Mondiale.

Alţi 90 milioane euro vor fi disponibili prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, pentru finanţarea unor măsuri de sprijin destinate gestionării efectelor actualelor provocări economice şi energetice. A fost confirmată, astfel, posibilitatea utilizării instrumentului CERP (Crisis Emergency Response Program) al Băncii Mondiale, care poate fi activat pentru finanţarea unor intervenţii rapide în situaţii de criză energetică.

Totodată, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 milioane euro la finanţarea proiectului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, fără solicitarea unei garanţii suverane, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra bugetului de stat, susţine Ministerul Finanţelor.

De asemenea, a fost avansată pregătirea unui împrumut de tip Development Policy Loan (DPL) din partea Băncii Mondiale, în valoare de 650 de milioane de dolari, destinat susţinerii reformelor structurale şi măsurilor din sectorul energetic, în corelare cu obiectivele de consolidare fiscală şi modernizare economică. Totodată au fost discutate detaliile pilonului 2 DPL, care vizează în principal acţiuni privind îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, mobilizarea finanţării nebancare, decarbonizarea sectorului energetic, facilitând participarea sectorului privat la energia regenerabilă, îmbunătăţirea eficienţei energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cadrul vizitei oficiale, delegaţia României a avut întâlniri cu reprezentanţii principalelor instituţii financiare internaţionale, respectiv Grupul Băncii Mondiale (inclusiv Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BIRD, Corporaţia Financiară Internaţională - IFC şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor - MIGA), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

"În cadrul discuţiilor cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, prima a unui ministru de Finanţe al României cu preşedintele Grupului, dar şi în întâlnirea cu Antonella Bassani, vicepreşedinte pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale, au fost analizate oportunităţile de finanţare pentru proiecte strategice din România, în special în domeniul infrastructurii, energiei şi sănătăţii. Un capitol important l-au reprezentat întrevederile cu reprezentanţii Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor (MIGA), respectiv Tsutomu Yamamoto, director general al MIGA, şi Junaid Ahmad, vicepreşedinte pentru Operaţiuni, în cadrul cărora au fost analizate mecanismele de garantare pentru proiecte majore de infrastructură şi energie. În cadrul întâlnirilor a fost semnat Cadrul de Parteneriat de Ţară (2025-2029), prin care se redeschide, după 21 de ani colaborarea cu MIGA în sprijinirea mediului economic românesc, ultima operaţiune a MIGA în ţara noastră având loc în anul 2005", se arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Delegaţia României a avut o întrevedere cu Odile Renaud-Basso, preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, discuţiile fiind axate pe extinderea finanţării proiectelor strategice şi consolidarea cooperării cu instituţia.

De asemenea, în cadrul discuţiilor cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) a fost reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea proiectului Black Sea AI Gigafactory, inclusiv prin analiza unor mecanisme de finanţare dedicate proiectelor tehnologice de mari dimensiuni.

În dialogul cu Alfred Kammer, director al Departamentului pentru Europa din cadrul Fondului Monetar Internaţional, au fost apreciate progresele înregistrate de România în procesul de consolidare fiscală şi a fost reafirmată disponibilitatea de a sprijini autorităţile române în gestionarea riscurilor economice generate de contextul internaţional, susţine MF.

Au fost, de asemenea, realizaţi paşi concreţi pentru consolidarea rolului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), inclusiv prin pregătirea unui mecanism de finanţare care va permite participarea acesteia în fonduri de investiţii şi vehicule financiare, cu scopul de a mobiliza capital privat pentru proiecte strategice şi pentru finanţarea companiilor româneşti.

În cadrul vizitei la Washington, delegaţia României a avut întâlniri cu reprezentanţi ai principalelor instituţii ale administraţiei americane, vizând consolidarea cooperării economice şi accelerarea proiectelor strategice.

La Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, a avut loc o reîntâlnire cu Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, în continuarea dialogului iniţiat anterior la Atena. Discuţiile s-au concentrat asupra proiectelor din domeniul energiei nucleare şi al infrastructurii energetice, cu accent pe securitatea energetică regională.

La Departamentul de Comerţ al Statelor Unite, delegaţia României a avut întâlniri cu William Kimmitt, subsecretar pentru Comerţ Internaţional şi cu Jeffrey I.Kessler, subsecretar pentru Industrie şi Securitate. Discuţiile au vizat consolidarea cooperării economice bilaterale şi sprijinirea participării companiilor americane în proiecte strategice din România.

Totodată, delegaţia României a avut o întrevedere cu William Beach, secretar adjunct interimar pentru Europa şi Eurasia în cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, discuţiile fiind axate pe evoluţiile macroeconomice şi cooperarea financiară bilaterală.

Un element important al vizitei l-a reprezentat noua întâlnire cu John Jovanovic, director general al Export-Import Bank of the United States, în continuarea discuţiilor începute în precedentele vizite la Washington privind finanţarea unor proiecte strategice pentru România. Vizita a inclus şi o nouă rundă de discuţii cu Connor Coleman, Head of Investments în cadrul U.S. International Development Finance Corporation (DFC), unde au fost analizate oportunităţile de implicare a instituţiei în finanţarea unor proiecte majore din România, în special în domeniul energiei şi infrastructurii strategice.

La Oficiul Reprezentantului pentru Comerţ al Statelor Unite (USTR), delegaţia României s-a întâlnit cu Ambasadorul Jeffrey Goettman, reprezentant comercial adjunct al Statelor Unite pentru Africa, Emisfera Vestică, Europa şi Orientul Mijlociu. În cursul dialogului, au mai fost discutate aspecte privind aprofundarea relaţiilor comerciale bilaterale şi facilitarea accesului companiilor româneşti pe piaţa americană. Un element important al discuţiilor a fost constituit de susţinerea punctului de vedere al României privind obţinerea celui de-al 25-lea aviz formal privind aderarea ţării noastre la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, Alexandru Nazare a avut o întâlnire şi cu Matthias Cormman, Secretarul general al OCDE, în care a fost discutat stadiul procesului de aderare.

"În ansamblu, întâlnirile cu oficialii administraţiei americane au confirmat interesul părţii americane pentru extinderea cooperării economice cu România şi pentru implicarea companiilor şi instituţiilor financiare americane în proiecte strategice din regiune. Mesajele transmise au reconfirmat faptul că România este percepută ca un partener stabil, predictibil şi relevant în regiunea Europei Centrale şi de Est, cu potenţial semnificativ de dezvoltare a proiectelor strategice în parteneriat cu Statele Unite", subliniază documentul citat.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a încheiat vizita de lucru desfăşurată la Washington, D.C. şi New York, unde a condus delegaţia României la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional. Din delegaţie au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la guvern
Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize politice: „Nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu”
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”. Avertisment privind stabilitatea politică și investițiile
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, după întâlnirea cu omologul său american: România a obţinut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale
alexandru nazare SUA
Nazare, discuții la Washington despre energie: „România are una dintre cele mai bune poziții în relația cu SUA”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oficial. Bolojan rămâne fără susținerea PSD, vot covârșitor în...
man 1
Manifestație în Piața Victoriei pentru susținerea premierului Ilie...
ilie bolojan
PNL merge până la capăt cu Bolojan, în ciuda deciziei PSD: vot în...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică...
Ultimele știri
Un poliţist în vârstă de 20 de ani a fost găsit împușcat pe un teren din Tulcea
Un tavan fals a căzut peste un actor la Teatrul Național din Iași chiar în timpul spectacolului
Garda de Mediu: Deşeurile mascate sub eticheta de „second-hand” reprezintă una dintre cele mai presante probleme de mediu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, dezvăluiri din culisele negocierilor Gaziantep – Mirel Rădoi: „Vă spun eu cât e salariul, de...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit...
Adevărul
Actorul Marius Manole a aflat o poveste veche despre premierul Bolojan de la o chelneriță din Oradea. „Asta...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Decizie istorică a Înaltei Curți privind TVA. Explicațiile consultantului fiscal Gabriel Biriș
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...