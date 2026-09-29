România, pe primul loc în UE la supraaglomerarea locuințelor: 60,4% dintre tineri sunt în această situație

Șase din zece tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România, de 60,4%, este de peste două ori mai mare decât media UE, de 26,9%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

România este urmată în clasament de Letonia, unde 54,9% dintre tineri locuiau în gospodării supraaglomerate, și de Bulgaria, cu o pondere de 52,8%. La polul opus se află Cipru, cu o rată de 3,5%, Irlanda, cu 7,4%, și Malta, cu 7,7%.

La nivelul Uniunii Europene, rata de supraaglomerare în cazul tinerilor a fost cu 10,1 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată în rândul întregii populații: 26,9%, comparativ cu 16,8%.

Diferența este și mai mare în România. În timp ce 60,4% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în gospodării supraaglomerate, procentul calculat pentru populația totală era de 40,4%.

România, Bulgaria și Grecia sunt singurele state membre în care diferența dintre rata înregistrată în rândul tinerilor și cea aferentă întregii populații a ajuns la cel puțin 20 de puncte procentuale.

În Bulgaria, procentele au fost de 52,8% în cazul tinerilor și de 32,5% pentru populația totală, iar în Grecia de 48,4%, respectiv 28,3%.

Datele europene arată și că rata supraaglomerării scade odată cu înaintarea în vârstă. În 2025, aceasta era de 30,1% pentru persoanele cu vârste între 15 și 19 ani, de 28,7% în cazul celor între 20 și 24 de ani și de 21,8% pentru categoria de vârstă 25-29 de ani.

Ce înseamnă o locuință supraaglomerată

Indicatorul Eurostat nu este stabilit doar în funcție de numărul persoanelor care locuiesc într-un spațiu, ci și de numărul camerelor disponibile, vârsta membrilor gospodăriei și relația dintre aceștia.

O persoană este considerată ca locuind într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani, câte o cameră pentru fiecare adolescent care nu intră în această categorie și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani.

Editor : A.D.