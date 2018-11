România preia preşedinţia Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

România preia, din 1 noiembrie, preşedinţia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), poziţie în cadrul căreia va propune alocarea de resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea potenţialului pe care îl are această regiune.



Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, declara recent, într-un interviu acordat AGERPRES, că această preşedinţie "reprezintă un element extrem de important pentru ţara noastră, pentru că practic vom putea da o nouă direcţie acestei strategii", potrivit Agerpres.ro.



"De fapt, obiectivul nostru principal cu ocazia acestei preşedinţii este să revigorăm această strategie promovând o serie de idei, de proiecte extrem de precise (...) este a doua oară când România deţine preşedinţia acestei strategii, şi atunci când am candidat anul trecut ne-am propus să profităm de ocazia oferită de preşedinţia noastră la Consiliul Uniunii Europene pentru a pune în prim-planul agendei europene şi strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Practic, plecând de la acest nou statut pe care îl va avea România, ţara noastră îşi propune în primul rând să vorbească foarte mult de conectivitate. Mă refer aici să vorbim despre potenţialul pe care îl are această regiune şi de modul în care putem îmbunătăţi conectivitatea în jurul Dunării. Folosind Dunărea ca mijloc navigabil dar folosind şi potenţialul existent în regiune prin prisma atragerii de resurse financiare europene suplimentare", a spus Negrescu.



În viziunea oficialului român, ţara noastră este singura care a acordat din fondurile structurale resurse dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.



Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării este a doua strategie macro-regională a Uniunii Europene (din cele patru existente în prezent), preluând modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică (adoptată 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunărene. SUERD reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru (iunie 2008) şi adresată preşedintelui Comisiei Europene. În baza acestui demers şi ca urmare a consultării cu cele 14 state membre, la 8 decembrie 2010, Comisia Europeană a prezentat Comunicarea privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi Planul de Acţiune, iar în 13 aprilie 2011 documentul a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene.



Lansată în aprilie 2011, strategia reuneşte nouă state membre UE (Austria, Cehia, Croaţia, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, România şi Bulgaria) şi cinci ţări din afara spaţiului comunitar (Bosnia-Herţegovina, Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina).



Începând de la 1 noiembrie România preia preşedinţia SUERD pentru o perioadă de un an.

