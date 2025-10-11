Live TV

S&P indică pentru România, la revizuirea anuală a ratingului, acelaşi calificativ BBB-/Negative/A-3. Ce înseamnă

Data publicării:
s&p building
Foto: Shutterstock

Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk, transmite News.ro.

Într-o revizuire anuală, S&P Global Ratings analizează ratingurile de credit actuale în raport cu cele mai recente date privind performanţa ţărilor, precum şi cu orice evoluţii recente ale pieţei.

Profit.ro relatează că ratingurile acordate de către cele trei mari agenţii de evaluare financiară, S&P, Fitch şi Moody's sunt indicatori foarte importanţi pentru investitori, mai ales pentru cei care împrumută statul, referitor la capacitatea statului de a susţine acum şi în viitor plata împrumuturilor pe care le ia.

Un calificativ mai bun înseamnă dobânzi mai bune, iar rămânerea în categoria recomandată pentru investitori (în care acum România este pe ultima treaptă la toate cele trei mari agenţii), este de importanţă majoră pentru statul român.

În iulie, S&P a decis să reconfirme pentru România calificativul ”-/A-3” pe termen lung şi scurt, atât în monedă străină, cât şi locală, menţinând totodată o perspectivă negativă şi după recentele măsuri fiscale asumate de Guvernul Bolojan.

Calificativul "BBB-" este ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, măsurile adoptate de Guvernul Bolojan evitând însă, la acest moment, căderea în categoria junk.

Agenţia transmitea atunci că apreciază primele măsuri luate de noul Guvern - pe care le califică drept cea mai substanţială încercare a României de corecţie fiscală de la criza financiară globală din 2008 - dar vede riscul ca provocările economice şi politice să submineze agenda politică ambiţioasă a Executivului, inclusiv coeziunea coaliţiei, în timp ce strategia fiscală pe termen mediu după 2026 rămâne incertă, având în vedere inclusiv faptul că mandatul actualului prim-ministru va înceta, conform principiului rotaţiei.

O lună mai târziu, Fitch a menţinut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiţii, BBB-, cu perspectivă negativă. Perspectiva negativă reflectă situaţia precară a finanţelor publice, perspectivele slabe privind creşterea economică, în timp ce incertitudinea politică s-a dimunuat odată cu instalarea noului guvern, dar polarizarea politică este ridicată.

Cel mai recent, luna trecută, Moody’s a confirmat calificativul României la "Baa3", pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenţia internaţională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie şi septembrie au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare.

Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului, arată agenţia.

Citește și:

Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative pentru reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Digi Sport
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la...
Screenshot 2025-10-10 at 16.53.42
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul...
United States and Israel flags projected on the walls of the Old city of Jerusalem
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump...
culturi varza distruse
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce...
Ultimele știri
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA
Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk
Înșelătorie cu vouchere Rabla: deși ecotichetele sunt nominale, unii români încearcă să le vândă pe internet
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Romania money. Close up. Financial concept, business background
Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative pentru reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul ministrului Alexandru Nazare, după 3 luni de mandat: „Am început să punem ordine în finanțe. Am salvat ratingul de țară”
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă
sedinta a guvernului bolojan
Când află România dacă evită falimentul: criza politică ar putea avea consecințe grave
BUCURESTI - BVB - EVENIMENT ANIVERSAR 140 DE ANI - 15 DEC 2022
Avertisment de la BNR. Cosmin Marinescu: Reconfirmarea ratingului de țară nu elimină riscurile asociate dezechilibrelor bugetare
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit...
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie UTILE...
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Au fost căsătoriți zece ani. Ce crede azi Jennifer Lopez despre tatăl copiilor ei. Reacția ei, emoționantă
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Jennifer Aniston spune că divorțul părinților a fost atât de urât, încât ea a ajuns să fie un „pion”. S-au...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu