2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea fi finalizați 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la UE

România ar putea bate în 2026 un nou record la capitolul autostrăzi. Am putea finaliza până la 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la Uniunea Europeană. Și anul trecut a fost unul bun, s-au finalizat peste 140 de kilometri. Până acum, țara noastră a finalizat peste 1.400 de kilometri de autostradă și drumuri expres.

Anul acesta am putea vedea finalizați până la 250 de kilometri de autostradă, cei mai mulți de la aderarea la Uniunea Europeană. Lotul Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului extinde autostrada A3 spre nord-vest. Porțiunea va lega Clujul de granița cu Ungaria.

Pe primul lot Bacău – Pașcani din A7 se lucrează din 2023, dar ar putea fi gata anul acesta. La fel și lotul 3, de 28 de km. Tot pentru 2026 sunt planificate lucrări pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, care va fluidiza traficul dinspre Transilvania centrală spre granița de vest cu Ungaria.

Anul trecut, România a câștigat 146 de km de autostradă și drumuri expres. Loturile care leagă Focșani de Domnești Târg și Adjud au împreună 50 de km. Asta înseamnă că acum avem acces rapid din Muntenia spre Moldova centrală, apropiindu-ne de legătura București – Bacău. S-a deschis și porțiunea Ploiești – Buzău, iar acum puteți scăpa parțial de aglomerația din zonă, de la Focșani. Și Lotul 3 din Autostrada A0 Sud vă permite să ocoliți total Capitala.

