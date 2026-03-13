Live TV

Video Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum arată DEx Craiova-Pitești la mai puțin de un an de la inaugurare

Data publicării:
craiova pitesti
La mai puțin de un an de la inaugurare, Drumul Expres Craiova-Pitești are probleme serioase. Foto: Captură Digi24

La mai puțin de un an de la inaugurare, Drumul Expres Craiova-Pitești are probleme serioase. Asfaltul a crăpat pe mai multe porțiuni, iar kilometri întregi de drum au fost peticiți cu ciment. Reprezentanții Direcției Drumuri spun că șoseaua de mare viteză va fi reparată de constructor, pentru că este în garanție. Până atunci, șoferii merg cu frică.

Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi. Așa se prezintă Drumul Expres Craiova-Pitești la mai puțin de un an de la inaugurare. Pe kilometri întregi s-au făcut reparații cu ciment, iar pe anumite sectoare au fost instalate limitatoare de viteză.

Deși viteza maximă pe DEx Craiova-Pitești este de 120 km/h, șoferii sunt obligați pe anumite porțiuni să circule cu 60 km/h. Și asta din cauza fisurilor, dar și a denivelărilor.

Șoferii spun că drumul de mare viteză este un adevărat pericol.

- Sunt denivelări, dar ne mulțumim cu ce avem... Ieri, un coleg a avut o problemă, a luat o denivelare de aia și și-a rupt un picior.

- Sunt probleme și nu are mult timp de când e dat în folosință.

- Păcat, că acum a fost făcut. Nu-i normal, că-s bani risipiți.

Situația nu e mai bună nici pe marginea drumului. Din cauza ploilor abundente, malurile de susținere au cedat.

Cristian Tudor – purtător de cuvant DRDP Craiova: Sunt umpluturi cu pământ vegetal, drumul s-a terminat într-o perioadă rece și nu a putut să se ierbeze taluzul corespunzător. Aceste ravene nu ridică niciun fel de problemă pentru siguranța participanților la trafic sau pentru sistemul rutier.

Drumul Expres Craiova-Pitești are o garanție de 10 ani, iar reparațiile vor fi suportate integral de constructor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

