Live TV

CFR scoate la vânzare prin licitație publică terenuri și construcții de care nu mai are nevoie

Data publicării:
tren cfr
Foto: Facebook / CFR

CFR va scoate la vânzare prin licitaţie publică anumite active constând în terenuri şi construcţii. Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. va iniţia o analiză detaliată a activelor aflate în domeniul privat al companiei, respectiv terenuri şi construcţii, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar naţional.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. aduce la cunoştinţa publicului faptul că, în data de 13 ianuarie 2026, Ciprian-Constantin Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de coordonator şi reprezentant al statului român, a purtat o discuţie cu membrii Consiliului de Administraţie al companiei. Întâlnirea a avut ca obiect punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156 din 30 decembrie 2024, precum şi cu art. 1244 din Codul civil, care reglementează cadrul juridic aplicabil administrării şi valorificării activelor din domeniul privat al entităţilor publice”, informează ministerul, citat de News.ro.

În acest context, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. va iniţia o analiză detaliată a activelor aflate în domeniul privat al companiei, respectiv terenuri şi construcţii, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar naţional.

”În urma acestei analize, Consiliul de Administraţie va proceda la aplicarea etapelor legale prevăzute de cadrul normativ în vigoare pentru valorificarea acestor active prin proceduri de licitaţie publică, cu respectarea principiilor de transparenţă, concurenţă, tratament egal şi utilizare eficientă a resurselor patrimoniale”, mai arată ministerul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intarzieri gara de nord
Bilanțul în urma incidentului de ieri, care a dat peste cap circulația feroviară în zona București: peste 6.500 de minute întârziere
intarzieri gara de nord
Gara de Nord: Întârzieri cu orele ale trenurilor, după ce cablurile de semnalizare au fost tăiate. CFR anunță reluarea circulației
tren cfr vagon gara
Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%. O călătorie de la București la Cluj costă 160 de lei
osie-pe-sine-1
Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil act de sabotaj
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR
Recomandările redacţiei
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare...
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
Ultimele știri
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră
În Venezuela încă se lucrează la identificarea celor uciși în atacul american: „Exploziile au fost puternice, sunt persoane dispărute”
Virgil Popescu: „UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică.” Există însă și un risc major
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...