Stadiul fizic al lucrărilor la tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu- Piteşti, între Tigveni şi Curtea de Argeş, se apropie de 90 la sută, iar lotul ar putea fi deschis circulaţiei cu 6 luni mai devreme, în toamna acestui an.

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi, că pe şantier sunt mobilizaţi 300 de oameni, cu 100 de utilaje.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu – Piteşti se apropie de 90%! La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalaţiile electrice şi mecanice iar la 10 din cele 12 poduri s-au montat deja parapetele. Constructorul austriac (PORR) este mobilizat acum pe cei 9,86 km ai şantierului cu 300 de oameni şi peste 100 de utilaje”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.

Având în vedere ritmul în care se lucrează, circulaţia rutieră pe acest tronson ar putea fi deschisă mai devreme.

„În acest ritm, anul acesta se deschide circulaţia inclusiv pe această secţiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027) şi se va circula pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, a mai notat Pistol.

Potrivit acestuia, în paralel continuă lucrările pe şantierele secţiunilor montane dintre Cornetu şi Boiţa, în lungime totală de peste 68 km, care trebuie finalizate până în anul 2029.

