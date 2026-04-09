Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 281,6 milioane de lei. Pentru ce vor fi folosiți banii

Guvernul a aprobat, joi, suplimentarea cu 281,6 milioane de lei a bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru anul 2026, în vederea majorării capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța. Potrivit unui comunicat al Executivului, suma va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară și va fi utilizată pentru finanțarea unei investiții strategice.

'Resursele financiare vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, operațiune destinată finanțării investiției pentru dobândirea participației de 100% în ÎCS Danube Logisttics SRL', se arată în comunicat.

Statul român vrea să achiziționeze integral Danube Logistics, compania care operează Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Portul Giurgiulești este singurul port maritim al Republicii Moldova și unul dintre puținele puncte prin care această țară are acces direct la transportul fluvial și maritim.

Achiziția ar permite României să lege mai eficient Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, de rutele de transport de pe Dunăre și din Europa de Est.

În practică, controlul asupra ambelor puncte ar putea facilita:

direcționarea fluxurilor de marfă între Dunăre și Marea Neagră

dezvoltarea unor coridoare logistice alternative în regiune

creșterea rolului României în transportul de mărfuri din zona Mării Negre

În contextul războiului din Ucraina și al reconfigurării rutelor comerciale, astfel de conexiuni au devenit esențiale pentru exporturile din regiune, inclusiv cele de cereale.

Potrivit Guvernului, atât operațiunile guvernamentale, cât și cele corporative necesare achiziției au fost deja aprobate.

