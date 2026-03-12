Live TV

Guvernul propune prelungirea ajutorului pentru transportatori pentru motorina cumpărată până la finalul lui 2026. Cât primesc pe litru

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Ministerul Finanțelor propune extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului 2026. Sursa foto: Mark Renders / GettyImage
Din articol
Alexandru Nazare: măsura susține competitivitatea transportatorilor români Impact pe întreg lanțul economic „Scumpirile la carburant pot genera inflație și falimente în transporturi” Analize trimestriale ale pieței

Ministerul Finanțelor propune prelungirea schemei de ajutor de stat destinată transportatorilor rutieri de mărfuri și persoane, prin compensarea creșterii prețului la motorină. Potrivit unui proiect de act normativ publicat în transparență, sprijinul ar urma să fie acordat pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026, iar plățile ar putea continua până la 30 aprilie 2027.

Inițiativa vizează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025 și are ca scop adaptarea mecanismului de sprijin pentru operatorii economici din sectorul transporturilor, în contextul volatilității prețurilor la combustibili.

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este estimat la 652,195 milioane de lei, fonduri care ar urma să ajungă la aproximativ 6.200 de operatori economici. Este vorba în special despre companii de transport rutier de marfă și de persoane, pentru care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli de funcționare.

Pentru perioada 1 aprilie 2026 - 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. Practic, transportatorii vor putea recupera această sumă pentru fiecare litru de combustibil utilizat în activitatea lor, pe baza documentelor justificative.

Vezi documentele aici și aici

Alexandru Nazare: măsura susține competitivitatea transportatorilor români

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că schema de sprijin este necesară în actualul context economic marcat de incertitudini pe piețele internaționale.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, măsura urmărește menținerea competitivității transportatorilor români pe piața europeană și limitarea efectelor volatilității energetice asupra economiei. Cu alte cuvinte, autoritățile încearcă să evite situația în care firmele românești ar avea costuri mult mai mari decât transportatorii din alte state europene, ceea ce le-ar putea dezavantaja în competiția pentru contracte.

Citește și: ANALIZĂ Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce spun analiștii despre scumpiri și impactul asupra economiei

Impact pe întreg lanțul economic

Autoritățile susțin că efectele schemei de sprijin se vor resimți pe întreg lanțul economic asociat transportului: de la companii de logistică și distribuție, până la producători și exportatori care depind de costuri predictibile de transport.

Explicația este că aproape toate produsele, de la alimente și bunuri de consum până la materii prime sau echipamente industriale, sunt transportate pe cale rutieră.

Dacă transportul devine mai scump din cauza combustibilului, aceste costuri pot ajunge să fie reflectate în prețurile finale plătite de consumatori.

De asemenea, stabilitatea tarifelor de transport ar putea contribui la menținerea prețurilor pentru întreprinderile mici și mijlocii, comercianți și industria prelucrătoare, având un efect indirect și asupra consumatorilor.

Inițiativa vine în contextul creșterii incertitudinilor pe piețele energetice, pe fondul tensiunilor geopolitice recente din Orientul Mijlociu, care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport. Astfel de evenimente pot influența direct prețul petrolului la nivel mondial, iar acest lucru se reflectă rapid în prețul carburanților.

În cadrul proiectului de act normativ, Guvernul propune și înlocuirea formulării privind compensarea creșterii accizei cu compensarea creșterii prețului la motorină.

Acciza este o taxă aplicată combustibililor, însă prețul final al motorinei poate crește și din alte motive, cum ar fi evoluția prețului petrolului sau costurile de transport și rafinare. Prin această schimbare, mecanismul de sprijin ar deveni mai flexibil și mai adaptat la realitatea pieței.

„Scumpirile la carburant pot genera inflație și falimente în transporturi”

Creșterea prețurilor la carburant ar putea avea efecte rapide asupra întregii economii, avertizează analiștii economici.

„Acest lucru va declanșa scumpiri în lanț pe toate sectoarele de activitate. Mi-e teamă că următoarele trei luni, aprilie, mai și iunie, ar putea aduce o inflație de peste 10%, una record la nivel european”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu pentru Digi24.ro.

Potrivit acestuia, transportul rutier, de care depind majoritatea lanțurilor de aprovizionare, este extrem de vulnerabil la creșterea costurilor cu combustibilul.

„Peste 97% dintre firmele de transport din România sunt slab capitalizate, ceea ce înseamnă că nu au suficiente rezerve financiare pentru a absorbi creșterile de costuri. În aceste condiții, companiile transferă aproape instantaneu costurile cu carburantul în prețul serviciilor”, a explicat analistul.

Negrescu a avertizat că, dacă presiunea costurilor va continua, sectorul ar putea intra într-o perioadă dificilă. „Nu este exclus ca în următoarele șase luni să vedem și falimente în lanț în industria transporturilor, mai ales în cazul firmelor mici”, a mai spus acesta pentru redacția Digi24.ro.

Analize trimestriale ale pieței

Ministerul Finanțelor a anunțat că, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, va realiza analize trimestriale ale condițiilor de piață, existând posibilitatea ajustării valorii sprijinului în funcție de evoluția prețului țițeiului.

Cu alte cuvinte, dacă prețul petrolului crește sau scade semnificativ, autoritățile ar putea modifica nivelul compensației, astfel încât sprijinul acordat transportatorilor să rămână proporțional cu situația economică.

Autoritățile spun că acest mecanism de monitorizare periodică va permite utilizarea eficientă a resurselor bugetare și menținerea continuității serviciilor de transport.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea Transparență decizională, etapă în care documentul poate fi consultat public și poate primi observații înainte de a fi adoptat de Guvern.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea primilor 15,7 km din secţiunea 5 a autostrăzii Sibiu-Piteşti.
Guvernul a aprobat un împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Cum vor fi folosiți banii
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce spun analiștii despre scumpiri și impactul asupra economiei
florin manole face declaratii
DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Angajații din Guvern critică bugetul propus de Ilie Bolojan: „E construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației”
Tractor care ară.
Motorină mai ieftină pentru fermieri. Ministrul Agriculturii: Ar putea costa între 4 și 4,5 lei pe litru
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
Ultimele știri
Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei
Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum găsești cel mai apropiat adăpost de protecție civilă din orașul tău. Harta care te ajută imediat
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...