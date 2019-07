Narcis Neaga, directorul CNAIR, și-a dat demisia

Directorul general al Companiei Naționale de Drumuri (CNAIR SA), Narcis Neaga, a anunțat marți că demisionează din funcție, după ce premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului Transporturilor Răzvan Cuc demiterea sa.

„Am decis să renunț la funcție! Având în vedere importanța dezvoltării infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanești și faptul că pentru a reuși să atingem cu succes acest obiectiv este nevoie de bună-credință și de colaborarea necondiționată a tuturor factorilor de decizie din România, precum și în urma unei discuții pe care am avut-o cu Președintele Consiliului de Administrație, Costin Mihalache, am decis să renunț la funcția de Director General al CNAIR S.A”, a anunțat Narcis Neaga.

„În opinia mea acesta este și sensul mesajului transmis de premierul Viorica Dăncilă, pe care îl respect”, adaugă oficialul.

Premierul Viorica Dăncilă, a explicat, la începutul ședinței de Guvern de marți, de ce a cerut demiterea șefului interimar al CNAIR, Narcis Neaga. Potrivit premierului, conducerea companiei și-a asumat termene nerealiste și a dezinformat cu privire la stadiul proiectelor.

Viorica Dăncilă ceruse încă de luni ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din funcţia de director general interimar al CNAIR, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Este pentru a treia oară când șefa executivului cere demiterea şefului CNAIR, Narcis Neaga. După ce a analizat activitatea instituţiei, Viorica Dăncilă vorbeşte despre raportări false şi management defectuos.

Narcis Neaga: Am reușit să lansez proiecte de 4 miliarde de euro

În finalul comunicatului transmis, Narcis Neaga subliniază însă realizările pe care le-a avut în această funcție și promite să sprijine în continuare proiectele de infrastructură, indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor: „Bineînțeles că am să continui să fac toate eforturile pentru a sprijini în continuare proiectele importante de infrastructură, indiferent de poziția socială sau de funcția pe care o voi ocupa în viitor. Vă asigur că pe întreaga perioadă a mandatului meu am facut tot ce mi-a stat în putință pentru a debloca proiectele de infrastructură sau pentru a le continua pe cele aflate deja în derulare, astfel încât românii să beneficieze de o infrastructură modernă așa cum este normal să existe într-o țară europeană. Așa am reușit să lansez împreună cu ceilalți colegi din CNAIR proiecte în valoare de aproape 4 miliarde de euro care în mod sigur vor asigura României în următorii ani dezvoltarea necesară unei economii europene. Sper ca și cei care vor prelua mandatul de Director General al CNAIR să înțeleagă responsabilitatea pe care o presupune această funcție”.

Cât câștiga Narcis Neaga în funcția de la CNAIR

Între 2007 şi 2014, România a pierdut un miliard de euro bani europeni la capitolul infrastructură, pentru că autorităţile nu au fost capabile să facă proiecte suficient de bune.

În 2018, planurile erau mari: 100 de kilometri de autostradă ar fi trebuit deschişi traficului. S-au inaugurat mai puţin de 60.

De numele lui Narcis Neaga se leagă un şir lung de controverse. A mai fost şef la Drumuri între 2013 și 2015. Sub mandatul lui, s-a surpat o porţiune din autostrada Sibiu-Orăştie, la mai puţin de un an de la inaugurare. Apoi, o bucată de 200 de metri a fost demolată şi refăcută complet pe cheltuiala antreprenorului. S-a vorbit atunci despre infiltraţii la fundaţie. Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a descoperit mai multe nereguli şi, în decembrie 2015, Neaga a fost demis.

A fost anchetat şi de DNA pentru contractul privind autostrada Sibiu-Orăștie. Dosarul a fost însă clasat după invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate.

Pentru funcţia de director al Companiei de Drumuri, Narcia Neaga încasa lunar 22 de mii de lei.