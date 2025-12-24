Răzvan Cuc și afaceristul anchetat de DNA în dosarul mitei la RAR petrec Crăciunul în arest preventiv

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei, rămâne în arest preventiv, potrivit unei decizii definitive a Curții de Apel București.

Pe 24 decembrie, Curtea de Apel București a respins contestațiile depuse de Răzvan Cuc și de afaceristul Cătălin Daniel Bușe la decizia primei instanțe, din 17 decembrie.

Acuzațiile procurorilor

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, ar fi intermediat discuțiile dintre directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu (denunțător în acest dosar), și omul de afaceri Cătălin Bușe.

Procurorii ar fi documentat trei întâlniri între Răzvan Cuc și Mihai Alecu, ce ar fi avut loc între septembrie și noiembrie 2025, în cadrul cărora fostul ministru l-ar fi asigurat pe directorul RAR că ar urma să primească 6% din valoarea unui contract încheiat de RAR și firma lui Bușe (peste un milion de lei).

Este vorba de un acord cadru încheiat între RAR și compania Euro Quip International, cu o valoare totală de 23 de milioane de lei, reînnoit pe 23 noiembrie. Obiectul contractului este de întreținere și reparație ale unor echipamente de diagnosticare (de tip VLT), potrivit surselor citate.

Pentru a se asigura că acordul cadru va fi încheiat cu societatea lui Bușe, directorul RAR, Mihai Alecu, ar fi desemnat „preferențial” membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul RAR și ar fi pus presiuni pentru semnarea într-un timp cât mai scurt a acordului.

Contracte de peste 60 de milioane de lei cu RAR

Printre firmele deținute de omul de afaceri Cătălin Bușe se numără și Euro Quip International, potrivit platformei Termene.ro.

De asemenea, Cătălin Bușe și fostul ministru Răzvan Cuc sunt parteneri de afaceri într-o altă firmă, Omi Land Construct.

Firma Euro Quip International a obținut de-a lungul ultimilor ani numeroase contracte cu instituții de stat.

În 2025, firma a obținut peste 20 de achiziții directe de la instituții precum Senatul României, unități militare, licee tehnologice sau inspectorate de poliție.

Din 2019 încoace, firma a obținut numeroase contracte publice de la RAR, Romgaz sau STB. Valoarea contractelor obținute de această companie de la RAR se ridică la 61,5 milioane de lei.

Primul contract public a fost câștigat de Euro Quip International în iunie 2019, când ministru al Transporturilor era tot

