Încă un an de „studii” pentru autostrada A8. PSD împacă și capra și varza

Sumele anunțate luni de către PSD Iași pentru autostrada Târgu Mureș Iași nu ajung nici măcar pentru definitivarea studilor de fezabilitate ale acestui proiect. Totuși, autostrada e prioritate zero încă din 2006, an în care a fost inclusă într-o direcție de dezvoltare națională.

Anul 2019 va fi încă unul pierdut pentru autostrada A8 in condițiile în care au fost prevăzuți pe acest proiect doar câteva milioane de lei, sumă din care nu se pot încheia nici studiile de fezabilitate necesare scoaterii la licitație a proiectului. Mai mult nu există niciun contract valabil pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate, iar vechile documentații sunt expirate și nicio lucrare nu se mai poate baza pe acestea.

Puținii bani alocați vor fi destinați unei „completări a studiului de fezabilitate”, au spus luni reprezentanți ai PSD Iași.

“În propunerea de buget vor fi alocate credite bugetare în valoare de 9,3 milioane lei şi credite de angajament în valoare de 37,38 milioane lei. Următorul demers din fişa de proiect care urmează a fi făcut este „Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ”, împărţită în două tronsoane: Târgu Mureş - Ditrău şi Ditrău - Târgu Neamţ. Valoarea estimată a contractului este de 29,9 milioane lei fără TVA, cu o finanţare asigurată în cea mai mare parte din fonduri nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a UE 2014-2020“, a arătat luni PSD Iaşi, într-un comunicat de presă.

Cu 12 ani în urmă, în 2006, autostrada era inclusă într-un plan de amenajare a teritoriului național, fiind considerată „direcție de dezvoltare”. A fost prima dată când realizarea autostrăzii a fost consfințită de lege. De atunci se tot fac studii de fezabilitate pentru aceasta.

Istoria proiectului este una veche. În 2008 autostrada era menționată de către Compania de Autostrăzi și Drumuri ca având un studiu de fezabilitate în curs de realizare. Costurile autostrăzii lungi de 310 kilometri erau estimate la 6,14 miliarde euro.

Lucrările propriu-zise nu vor începe în acest exercițiu financiar al UE care se încheie în doi ani, respectiv 2021. Proiectul pare a fi amânat pentru perioada de după 2021, iar includerea unor sume modeste în buget este destinată să închidă gura criticilor . În toamna anului trecut Parlamentul a adoptat o lege care obligă Guvernul să realizeze acest proiect, fără a impune un ritm minim de finanțare și derulare a lucrărilor.

Studiul de fezabilitate a ajuns în anii trecuți chiar de subiect de dosar DNA. Procurorii au vrut să știe de ce se plătesc alți bani pentru încă un studiu, dacă acesta există și a mai fost făcut.

Momentul nu a scăpat nespeculat de către conducerea Companiei de Drumuri care la finele anului trecut arăta cu degetul către DNA.

Ce spuneau șefii CNAIR despre autostradă

"Am înțeles că în 2016 au venit anumite organe ale statului si au zis stop, de ce rectualizați studiul de fezabilitate? Și ne-au blocat. Și au spus că aici ceva nu este în neregulă, că nu aveați voie din moment ce aveați un studiu de fezabilitate. Degeaba am explicat noi că nu am avut acord de mediu, studiile geo nu au fost suficiente, noi am plătit materialul care ni s-a predat, nu am plătit ceva suplimentar. Nu știu în ce măsură s-a finalizat sau nu s-a finalizat ancheta DNA-ului, pentru că despre DNA este vorba. Cert este că am reluat procedura. De data asta nu i-am mai spus actualizare, i-am spus completarea studiului de fezabilitate, ca să nu mai existe dubii. Și l-am lansat, este trimis la ANAP pentru a fi publicat, este de aproximativ 30 de milioane de lei această completare. Aici se include obținerea acordului de mediu și studii geo”, a declarat într-un interviu dcnews.ro Narcis Neaga, in decembrie 2018.

Istoria zbuciumată a proiectului Tg Mureș - Iași

Mai 2007 – Este publicat anunţul de participare pentru licitaţia "Elaborare Studiu de Prefezabilitate pentru autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Sculeni"

Iulie 2007 – Contractul "Elaborare Studiu de Prefezabilitate pentru autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Sculeni", este atribuit firmei Iptana.

Septembrie 2009 - CNADNR scoate la licitaţie realizarea SF pentru întreaga autostrada Târgu - Mureş - Iaşi, împărţită pe trei loturi.

Februarie 2010 - Pentru segmentul Târgu Neamţ - Ungheni, studiul de fezabilitate a fost contractat, în urma licitaţiei, firmei spaniole Inocsa Ingenieria. Suma plătită 3,1 milioane lei.

Februarie 2010 – Apare anunţul de atribuire prin care firma SC Search Corporation SRL va întocmi studiul de fezabilitate pentru autostrada Tg. Mures - Ditrău. Alți 3,2 milioane lei sunt angajați. Totodată, este atribuit şi contractul pentru revizuire SF Ditrău -Târgu Neamţ către Iptana. Valoarea este de 3,8 milioane lei.

Februarie 2011 – SF Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş este finalizat şi depus la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru avizarea coridorului de expropieri a terenurilor şi clădirilor.

Iulie 2012 - Ministerul Transporturilor elaborează indicatorii tehnico economici pentru proiectul autostrăzii Târgu Mureș-Iași. Costul priectului este estimat la circa 8,9 miliarde de euro, faţă de cei 6,14 miliarde ce apăreau în primul SF.

Ianuarie 2013 - Premierul Ponta îl mandatează pe ministrul Transporturilor, liberalul Relu Fenechiu, să se ocupe de autostrada Iaşi - Tg. Mureş.

Iunie 2014 - Compania de Autostrăzi, aflată neoficial în subordinea lui Dan Sova, ministru la Transporturi la acel moment, scoate la licitaţie realizarea SF-ului pe cele trei sectoare ale autostrăzii: Tg Mureş - Ditrău, Ditrău - Tg. Neamţ şi Tg. Neamţ - Iaşi - Ungheni. Costul estimat, între 22,92 şi 27,11 milioane de euro.

Februarie 2015 - Sunt deschise ofertele depuse în cadrul licitaţiilor de reactualizare a unor SF. Ofertele pentru două din cele trei loturi sunt anulate integral considerându-se că nu erau conforme. Rămâne în picioare oferta firmelor Consitrans-Search Corporation pentru Tg Mureș-Ditrău însă contractul se suspendă în vara anului trecut considerându-se că trebuie făcut mai aproape de momentul începerii lucrărilor.