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Video Scumpiri record ale carburanților: motorina a depășit pragul de 11 lei/litru. Ce preț are benzina în stațiile de alimentare

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Scumpiri importante la pompă. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Prețurile carburanților au atins noi niveluri record în România, după o nouă rundă de scumpiri aplicată la începutul zilei de vineri. Motorina a trecut de pragul de 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru în întreaga țară.

Prețurile carburanților au crescut din nou vineri dimineață, după ce liderul pieței a majorat cu 8 bani pe litru tarifele pentru benzină și motorină.

În stațiile OMV, un litru de motorină standard a ajuns la 11,05 lei, depășind astfel pentru prima dată pragul de 11 lei. În stațiile Petrom, prețul motorinei a urcat la 10,99 lei pe litru.

Și benzina a trecut de un nou prag psihologic. După majorarea de vineri, litrul de benzină standard costă 10,07 lei în stațiile Petrom și 10,13 lei în stațiile OMV.

Petrom era, până vineri, singura rețea importantă în care benzina se mai putea cumpăra cu mai puțin de 10 lei pe litru, prețul fiind de 9,99 lei.

În ultimele zile, și ceilalți mari operatori au majorat prețurile. Rompetrol, MOL și Lukoil au ajuns joi la un tarif de 10,05 lei pe litru pentru benzina standard, după ce prețul din stațiile OMV trecuse încă de miercuri de pragul de 10 lei.

Noua creștere duce astfel prețurile carburanților la niveluri fără precedent pentru șoferii din România, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

Citește și: România a avut a doua cea mai mare scumpire a benzinei din UE în luna august. Prețurile combustibililor au urcat cu 26,7% într-un an

Editor : C.A.

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