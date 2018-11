Teodorovici cere Companiei de Drumuri să dea drumul la licitația pentru A8. De ce este o utopie

Teodorovici, despre Autostrada Unirii: Se face; finanţarea poate să difere, fie că sunt fonduri europene, buget de stat sau parteneriat public-privat, nu se exclude nicio variantă

Ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, dă asigurări că Autostrada Unirii Iaşi – Târgu Mureş se va realiza, fie din fonduri europene, din bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat. Teodorovici a subliniat că cel mai important este să fie pregătită documentaţia necesară pentru începerea lucrărilor.

„Mesajul este foarte clar: avem bani pentru investiţii. Ceea ce trebuie să se facă – şi am spus-o şi celor care au votat şi solicită astfel de lucrări de infrastructură – este să se concentreze foarte mult ca cei de la Compania Naţională de Autostrăzi să definitiveze documentaţia de atribuire şi să o ridice în SEAP. Acela este cel mai bun argument, cea mai bună dovadă, că într-adevăr se doreşte ca un astfel de obiectiv să se construiască”, a declarat joi Eugen Teodorovici în Parlament.

El a subliniat că cel mai important este să fie pregătită documentaţia necesară pentru ca lucrările să poată începe.

„Vă spun ca principiu, că se tot vorbeşte despre cereri de finanţare. Trebuie separate cele două momente. Cel mai important este să faci documentaţia de atribuire, să o axezi ca şi achiziţie publică, să dai drumul la lucrare. Şi este la fel de important, în paralel, să pregăteşti documentaţia pentru ca orice cheltuială se face cu acel obiectiv, să nu rămână la bugetul de stat şi să poată fi rambursată din fonduri europene. Acesta este procesul”, a explicat ministrul de Finanţe.

Teodorovici a mai spus că finanţarea poate să difere şi nu este exclusă nicio variantă: fonduri europene, bugetul de stat sau parteneriat public-privat.

Solicitările ministrului nu sunt însă tocmai posibile. Se poate face studiu de fezabilitate pentru autostradă, care poate dura și un an, iar acesta este necesar oricum ar fi făcută autostrada, respectiv fonduri publice, private etc. Documentația de licitație trebuie însă să conțină un preț estimativ posibil de aflat doar după încheierea studiului de fezabilitate. Deasemenea documentația de licitație diferă în funcție de tipul de contract ales, PPP, finanțare de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Ca urmare procedurile propriu-zise de achiziție publică pot fi începute doar după realizarea studiului de fezabilitate și obținerea avizului de mediu, document deloc simplu în condițiile în care autostrada are 300 de kilometri și trece prin zonă muntoasă.

„Obiectivul se face. (...) Până nu ai un caiet de sarcini foarte clar, un contract, ca să ştii ce îşi asumă constructorul, vorbim doar aşa, dorinţe, dorinţe. Atunci vedem foarte clar şi cei care sunt obligaţi de lege să urmărească, sunt cei care zi de zi trebuie să ţină o evidenţă, să vorbească cu constructorii”, a precizat ministrul.

Legea privind realizarea Auostrăzii Unirii, Iaşi – Târgu Mureş, a fost adoptată miercuri de plenul Camerei Deputaţilor. Autostrada ar urma să fie construită din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Proiectul de lege a fost iniţiat în luna mai a anului trecut de un grup de 71 de parlamentari de la toate partidele politice, cu excepţia ALDE.

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a spus în plenul Camerei Deputaţilor că parlamentarii ALDE din Moldova nu vor vota bugetul pe 2019 dacă în el nu e inclusă Autostrada Unirii.

„Nu fac ameninţări, dar pentru parlamentarii ALDE din Moldova prezenţa acestui obiectiv în legea bugetului este o condiţie obligatorie ca noi să votăm legea bugetului pe 2019”, a declarat miercuri Vosganian.

El a afirmat că în ultima vreme, Guvernul a început să aibă o altă unitate de măsură: kilometrul de autostradă.

"Prezenta lege aprobă executarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş, denumită în continuare Autostrada Unirii. Obiectivul de investiţii Autostrada Unirii se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din credite externe şi din fonduri europene disponibile în cadrul exerciţiului financiar multianual 2014-2020", se arată în lege.

Ministerul Transporturilor este desemnat drept coordonator al proiectului de investiţii. Termenul de finalizare ar fi de patru ani de la intrarea în vigoare a legii.

Iniţiatorii legii critică întârzierile Guvernului, care îşi propunea ca abia în 2021 să înceapă realizarea studiilor de fezabilitate pentru această autostradă.

"Cuantificăm zece ani de studii şi zeci de milioane de euro cheltuite pe studii de fezabilitate, studii care zac neatinse prin sertare. Oricât de mult are nevoie România de o autostradă de legătură între Moldova şi Transilvania, acţiunile Guvernului denotă o totală lipsă de strategie şi direcţie", se arată în expunerea de motive.

Legea a trecut de prima cameră, Senatul, fiind adoptată tacit în decembrie anul trecut. Camera Deputaţilor este for decizional.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut la sfârşitul lunii trecute o întâlnire cu o delegaţie a asociaţiilor "Moldova Vrea Autostradă", "Împreună pentru A8" şi "Pro Infrastructura". El spunea atunci că, în pofida susţinerii Comisiei Europene şi a disponibilităţii fondurilor europene, nu există voinţă la nivel guvernamental pentru autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni.

Reprezentanţii celor trei asociaţii i-au înmânat atunci preşedintelui României un memoriu cu privire la autostrăzile Moldovei, document care cuprinde parcursul acţiunilor societăţii civile, corespondenţa cu autorităţile responsabile, dar şi aspecte de ordin istoric, tehnic, economic, geostrategic şi social.

