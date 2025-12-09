Live TV

Trump dă undă verde companiei Nvidia să reia vânzarea cipurilor AI în China

Data publicării:
Donald Trump și Jensen Huang. Sursa foto: Profimedia Images
Ținta SUA: metalele rare

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va permite gigantului Nvidia să vândă cipurile sale avansate de inteligență artificială H200 „clienților aprobați” din China. Decizia se va aplica și altor companii americane precum AMD, scrie BBC.

„Vom proteja securitatea națională, vom crea locuri de muncă americane și vom menține supremația Americii în domeniul inteligenței artificiale”, a spus Trump pe rețelele sociale luni. Decizia se va aplica și altor companii americane de cipuri precum AMD și vine după un lobby intens din partea șefului Nvidia, Jensen Huang, care a vizitat Washingtonul săptămâna trecută pentru a obține sprijin.

Nvidia, atât lider mondial în producția de cipuri, cât și cea mai valoroasă companie din lume, s-a aflat în centrul unei confruntări geopolitice între SUA și China în ultimele luni și avea interdicția de a vinde cele mai avansate cipuri ale sale către Beijing.

Trump a inversat interdicția privind vânzarea de cipuri în iulie, dar a cerut ca Nvidia să plătească 15% din veniturile obținute în China către guvernul SUA. Beijingul ar fi ordonat apoi companiilor sale tehnologice să nu mai cumpere cipuri Nvidia fabricate pentru piața chineză.

„Salutăm decizia președintelui Trump de a permite industriei americane de cipuri să concureze pentru a susține locurile de muncă bine plătite și producția din America”, a transmis Nvidia într-un comunicat. „Oferta de H200 pentru clienți comerciali aprobați, verificați de Departamentul Comerțului, reprezintă un echilibru atent, benefic pentru America”. Acțiunile companiei au crescut ușor după anunț.

H200 de la Nvidia este cu o generație în urmă față de cipul său Blackwell, considerat cel mai avansat semiconductor de inteligență artificială din lume.

Huang a spus în septembrie că SUA trebuie „să se asigure că oamenii pot avea acces la această tehnologie din întreaga lume, inclusiv din China”. El a avertizat, de asemenea, în repetate rânduri că China, care și-a dezvoltat un ecosistem propriu de producție de cipuri, se află foarte aproape de SUA în dezvoltarea tehnologică.

Trump a declarat în postarea sa că „25% vor fi plătiți Statelor Unite ale Americii”, însă această condiție, va întâmpina probabil opoziție din partea membrilor Congresului axați pe probleme de securitate națională.

Ținta SUA: metalele rare

Vânzarea de cipuri H200 către unii clienți chinezi „cumpără timp” pentru SUA să negocieze un acord cu Beijingul privind metalele rare și să prevină perturbări majore ale lanțurilor globale de aprovizionare, a spus Alex Capri de la Universitatea Națională din Singapore.

China deține aproape monopolul asupra procesării mineralelor rare, esențiale pentru producția majorității echipamentelor electronice. Deși accesul la cipurile H200 probabil va aduce beneficii sectorului tehnologic chinez, Beijingul este în continuare așteptat să urmărească reducerea dependenței de SUA, a mai spus Capri.

Cercetătorii de la Centrul pentru Securitate și Tehnologii Emergente (CSET) al Universității Georgetown au avertizat însă că Armata Populară de Eliberare a Chinei folosește cipuri avansate proiectate de companii americane pentru a dezvolta capabilități militare bazate pe inteligență artificială.

„Făcând mai ușor accesul chinezilor la aceste cipuri AI de înaltă calitate, permiteți Chinei să utilizeze și să implementeze mai ușor sisteme de inteligență artificială în aplicații militare”, a declarat Cole McFaul, analist senior la CSET. „Ei vor să valorifice aceste cipuri avansate pentru avantaj pe câmpul de luptă.”

