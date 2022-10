Virgil Popescu, în Kazahstan: Am primit asigurări că vom avea tot sprijinul pentru aprovizionarea cu petrol

Autorităţile din Kazahstan vor acorda României tot sprijinul pentru securizarea aprovizionării cu petrol şi produse derivate, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, aflat în Kazahstan.

"Alături de Bolat Akchulakov, ministrul Energiei din Republica Kazahstan, din calitatea de co - preşedinţi, am prezidat astăzi lucrările celei de-a 16-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno-kazahe.

În cadrul sesiunii plenare am semnat documentele prin care am căzut de acord să intensificăm relaţiile bilaterale şi comerciale dintre cele două state, în mai multe domenii esenţiale. Vom colabora în domeniul energiei şi, totodată, am primit asigurări că vom avea parte de tot sprijinul pentru securizarea aprovizionării cu petrol şi produse derivate", a arătat Popescu.

S-a mai discutat şi despre cooperare în energie, domeniul economiei, comerţului şi investiţiilor, transporturilor, agriculturii, protecţiei mediului şi în sectorul financiar.

"Am transmis că ţara noastră doreşte să extindă cooperarea cu Kazahstanul şi să acţioneze pentru consolidarea relaţiilor comerciale, investiţionale şi economice, în special prin încurajarea participării reciproce la investiţii în proiecte comune şi prin organizarea şi atragerea companiilor în forumuri de afaceri din ambele ţări, pentru promovarea climatului economic şi oportunităţi de cooperare", a adăugat ministrul, citat de Agerpres.

El a fost însoţit de ministrul Muncii, Marius Budăi.

Au mai participat la discuţii George Niculescu, secretar de stat, Ministerul Energiei, Horaţiu Clepan, secretar de stat, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, Adrian-George Foghiş, secretar de stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi alţi specialişti.

Editor : G.M.