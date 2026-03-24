Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea efectelor crizei carburanților riscă să producă mai degrabă distorsiuni în piață decât o reducere reală a prețurilor, a avertizat profesorul de economie Cristian Păun, într-o intervenție la Digi24. În opinia sa, plafonarea adaosului comercial ar putea împinge în dificultate benzinăriile mici și izolate, iar efectul final ar putea fi apariția unei penurii, în condițiile în care „nimeni nu vrea să-și transforme afacerea într-o afacere pe pierdere”.

Criticile vin în contextul în care Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili. Printre măsurile analizate se numără limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor de carburanți, acestea urmând să fie aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu cel mult trei luni.

Cristian Păun: și PSD, și PNL au dreptate

Întrebat cum vede disputa din Coaliție, în condițiile în care PSD cere măsuri mai ample, inclusiv la capitolul accize sau TVA, iar PNL și USR invocă lipsa spațiului bugetar, Cristian Păun a spus că ambele tabere au argumente valabile.

„Și unii și alții au dreptate. Adică, pe de o parte, în prețul final al carburantului, jumătate este reprezentat de taxe. Cea mai importantă parte de acolo fiind acciza de vreo 3 lei din prețul final la litru de carburant, la care apoi se aplică un TVA”, a explicat profesorul de economie.

El a arătat că taxele mari apasă semnificativ asupra prețului final, însă reducerea lor ar afecta direct veniturile statului: „Reducerea acestor taxe înseamnă venituri bugetare mai puține. Accizele, de exemplu, pe carburanți, reprezintă jumătate din totalul accizelor. (...) Dacă scazi acciza, nici n-o poți scădea de tot, pentru că Uniunea Europeană stabilește nivelul minim al acestor accize”.

În opinia sa, o astfel de măsură ar pune imediat presiune pe buget și pe deficit.

„Asta înseamnă un impact bugetar undeva între 0,3 și 0,5% din PIB, care se duce direct în deficit. Ceea ce înseamnă că obiectivul deficitului redus de anul ăsta ar fi ratat aproape instantaneu”, a avertizat el.

Măsurile propuse de Guvern, „cel puțin dubioase”

Cristian Păun a criticat însă în termeni duri soluțiile avansate de Guvern, în special plafonarea adaosului comercial, pe care o consideră ineficientă și periculoasă pentru piață: „Măsurile cu care a venit Guvernul sunt cel puțin dubioase din punctul meu de vedere”.

Acesta a explicat că problema de fond nu este adaosul comercial, ci structura generală a prețului la pompă, unde taxele și prețul internațional al petrolului au ponderea cea mai mare.

„Dacă ne uităm la structura de preț, vedem așa: taxele rămân în picioare, acciza la litru e cea mai cumplită de acolo, jumătate din preț îl formează taxele, și apoi cealaltă jumătate este formată din prețul petrolului, care depinde de barilul de petrol la nivel internațional”, a explicat el.

Profesorul a subliniat că România nu poate evita influența cotațiilor globale nici dacă produce intern o parte din petrol.

„Nici nu contează că tu produci pe piață internă petrol, pentru că nimeni nu o să-l dea sub prețul barilului la nivel global. (...) O să primim tot prețul global acolo”, a spus Păun.

Avertisment: plafonarea adaosului poate duce la închiderea benzinăriilor

În opinia economistului, plafonarea adaosului comercial riscă să lovească exact în operatorii mai vulnerabili, în special în benzinăriile mici sau aflate la distanță mare de rafinării și depozite.

„Componenta asta de rafinare, adaosul comercial, cum spune ministrul Energiei, este foarte mică în total preț, și pe care tu dacă acum îl plafonezi, riști să pui pe pierdere cu siguranță pe toți benzinarii, dacă nu pe cea mai mare parte dintre ei”, a avertizat Cristian Păun.

El spune că primele afectate ar putea fi stațiile din zonele mai puțin profitabile: „Benzinăriile care sunt la mare distanță, benzinăriile mici, care nu au activitate comercială care să mai compenseze prin profit activitatea de vânzare de benzină, vor dispărea aproape instantaneu”.

„Foarte curând vom vorbi de o penurie”

Potrivit lui Cristian Păun, efectul imediat al unor astfel de măsuri nu va fi o scădere importantă a prețului la pompă, ci o degradare a condițiilor din piață.

„Foarte curând vom vorbi de o penurie generată de închiderea acelor benzinării aflate în zone mai izolate, pentru care costul distribuției acestui carburant va fi mult peste adaosul comercial pe care guvernul l-a stabilit”, a spus el.

Economistul insistă că adaosul comercial nu trebuie confundat cu profitul companiilor: „Adaosul comercial nu reprezintă profitul. De asta se și numește adaos comercial. Este acel procent pe care companiile îl adaugă pentru a suporta în bună măsură cheltuielile comerciale”.

În aceste condiții, spune el, Guvernul riscă să transforme benzinăriile în simple canale de colectare pentru stat, fără marjă reală de funcționare.

„Nimeni nu vrea să-și transforme afacerea într-o afacere pe pierdere ca agent fiscal al statului, că despre asta este acum, de fapt, o benzinărie”, a afirmat profesorul.

Reduceri mici la pompă, efecte mari în piață

Întrebat dacă beneficiile pentru consumatori ar putea fi mai mici decât se așteaptă autoritățile, Cristian Păun a răspuns că impactul asupra prețului final va fi redus, mai ales dacă barilul de petrol va continua să se scumpească.

„Nu vor produce o reducere semnificativă a prețului la pompă, mai ales dacă prețul barilului de petrol va continua să crească în perioada următoare”, a spus acesta.

În schimb, avertizează el, efectele negative asupra pieței ar putea fi vizibile rapid: „Vom vedea cu siguranță o înrăutățire a condițiilor de piață, adică mai puține benzinării, mai puțini operatori care distribuie aceste produse petroliere, mai ales în zonele rurale, urbane mici, aflate la distanță de rafinării, la distanță de depozitele petroliere”.

„Ești agent fiscal pentru stat”

În final, Cristian Păun a revenit asupra ideii că statul încasează deja o parte foarte mare din prețul plătit de șoferi, iar noile măsuri pun și mai multă presiune pe operatorii economici.

„Ești agent fiscal pentru stat, iar prin actuala măsură de limitare a adaosului comercial, cu atât mai mult activitatea ta a devenit despre a încasa taxe la stat și pentru stat, și mai puțin de a vinde benzină, și nu în pierdere”, a spus profesorul de economie.

În opinia sa, fără o abordare care să țină cont de structura reală a prețului și de funcționarea pieței, efectele măsurilor anunțate de Guvern riscă să fie opuse celor urmărite.

