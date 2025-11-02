Live TV

Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu)

imagine care arata impactul schimbarilor climatice
Schimbările climatice provoacă milioane de decese care ar putea fi evitate. FOTO: Shutterstock
Decizia lui Trump de a retrage SUA din programele și inițiativele climatice, criticată

Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.

Schimbările climatice afectează grav sănătatea oamenilor din întreaga lume, iar eşecurile politicilor duc la „milioane” de decese care ar putea fi evitate în fiecare an, a declarat miercuri, 29 octombrie, o echipă internaţională de experţi.

Oportunităţile pentru o tranziţie climatică „echitabilă” erau încă pe masă, dar rămâneau „în mare parte neexploatate”, potrivit Lancet Countdown, un important studiu anual care urmăreşte impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii.

Raportul prezintă cifre referitoare la unele dintre cele mai mortale consecinţe: 546.000 de persoane au murit în fiecare an între 2012 şi 2021 din cauza expunerii la căldură, o creştere masivă faţă de cifrele din anii 1990, iar fumul toxic provenit de la incendii forestiere a ucis un număr record de 154.000 de persoane anul trecut.

Raportul revistei de sănătate, publicat cu puţin timp înainte de negocierile climatice COP30 ale ONU din Brazilia, solicită creşterea investiţiilor în energie fără emisii de carbon şi infrastructură rezistentă la schimbările climatice, precum şi o mai bună planificare a provocărilor în domeniul sănătăţii.

Decizia lui Trump de a retrage SUA din programele și inițiativele climatice, criticată

Autorii au criticat vehement decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage ţara sa din programele internaţionale de ajutor şi din iniţiativele climatice, politicile sale fiind apoi preluate de alte ţări.

„Revertirea acestor politici dăunătoare şi progresul în direcţia unor acţiuni semnificative împotriva schimbărilor climatice sunt acum cruciale pentru protejarea sănătăţii şi supravieţuirii oamenilor”, spune raportul.

Având în vedere că temperaturile globale din 2024 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată, depăşind pentru prima dată 1,5 °C faţă de perioada preindustrială, experţii au enumerat numeroasele ameninţări la adresa sănătăţii provenite din valurile de căldură, secetele, ploile torenţiale şi alte fenomene legate de climă.

„Schimbările climatice destabilizează din ce în ce mai mult sistemele planetare şi condiţiile de mediu de care depinde viaţa umană”, mai precizează studiul.

Poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili a provocat peste 2,5 milioane de decese numai în 2022, au afirmat autorii, criticând practicile de subvenţionare a combustibililor fosili.

Guvernele au cheltuit peste 950 de miliarde de dolari pe subvenţii pentru combustibili fosili în 2023, se arată în raport, care evidenţiază şase ţări ca fiind cele mai grave infractoare: Rusia, Iran, Japonia, Germania, Arabia Saudită şi China.

Cifra a scăzut faţă de recordul din 2022 de 1,4 trilioane de dolari, când guvernele europene, în special, s-au grăbit să controleze costurile energiei după ce invazia Rusiei din 2022 în Ucraina a contribuit la creşterea preţurilor.

În general, autorii studiului au acuzat corporaţiile, „factorii de decizie cheie” şi liderii mondiali de „regres” în ceea ce priveşte angajamentele lor climatice, salutând actorii locali şi grupurile comunitare pentru că au umplut vidul de leadership.

