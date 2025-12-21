Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”

Sindicatul Europol a publicat duminică, pe Facebook, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş. Reprezentanţii poliţiştilor au explicat că aparatul are ataşat un „dispozitiv artizanal” și că nu e clar dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. „Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, transmite sindicatul din Poliţie.

În imaginile publicate de Europol se vede că drona găsită duminică în judeţul Argeş este un dispozitiv de mari dimensiuni.

„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat şi o paraşută ataşată. La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, scriu sindicaliştii din Poliţie.

Potrivit acestora, drona este una „de origine neidentificată până în acest moment”. Ea a fost descoperită într-o pădure din satul Voineşti, „la o altitudine mai mare”, de către mai mulţi vânători care se aflau în zonă care au sunat la 112.

„Colegii noştri restricţionează circulaţia în zonă şi asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI şi MApN”, subliniază reprezentanţii Europol.

