Live TV

Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”

Data publicării:
drona
Foto: Facebook/SindicatulEuropol

Sindicatul Europol a publicat duminică, pe Facebook, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş.  Reprezentanţii poliţiştilor au explicat că aparatul are ataşat un „dispozitiv artizanal” și că nu e clar dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. „Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, transmite sindicatul din Poliţie.

În imaginile publicate de Europol se vede că drona găsită duminică în judeţul Argeş este un dispozitiv de mari dimensiuni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat şi o paraşută ataşată. La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, scriu sindicaliştii din Poliţie.

Potrivit acestora, drona este una „de origine neidentificată până în acest moment”. Ea a fost descoperită într-o pădure din satul Voineşti, „la o altitudine mai mare”, de către mai mulţi vânători care se aflau în zonă care au sunat la 112.

„Colegii noştri restricţionează circulaţia în zonă şi asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI şi MApN”, subliniază reprezentanţii Europol.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
4
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Vladimir Putin
5
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026...
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona-ucraineana-up
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
soldați și rachete în ucraina
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E prima oară când nu se mai vorbește de integritatea sa teritorială” 
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la graniță, ce au observat experții
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei
coonvoi militar american pe autostrada
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia, anunță un general al Alianței
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9322
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili...
contor gaze
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții...
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în...
2025-12-21-9351
Nicușor Dan va avea discuții publice cu magistrații, luni. Cele...
Ultimele știri
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România
Mesajul lui Nicușor Dan pentru magistrații cărora le este frică să meargă la Cotroceni. Unii au cerut să fie preluați din benzinării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
Cine plăteşte pentru repararea acoperişului unui bloc: legea nouă din 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
A venit decizia: 16 luni de închisoare, chiar înainte de FCSB - Rapid!
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
Dick Van Dyke
Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani, spune că longevitatea sa se datorează unui singur obicei. Știința...
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...