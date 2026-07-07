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Video 10 milioane de oameni, în beznă. Cuba se confruntă cu a treia pană majoră de curent din acest an

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Un electrician se străduiește să reconecteze locuințe la rețeaua electrică după pana de curent. Foto Profimedia
Un electrician se străduiește să reconecteze locuințe la rețeaua electrică după pana de curent. Foto: Profimedia
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Autoritățile cubaneze afirmă că rețeaua electrică s-a prăbușit, lăsând fără curent electric aproximativ 10 milioane de persoane de pe insulă. În prezent se desfășoară o anchetă pentru a se stabili cauza întreruperii de curent. Alimentarea cu electricitate a fost restabilită parțial în unele zone, scrie Fox News.

„S-a produs o deconectare totală a Sistemului Național de Energie Electrică”, a declarat luni dimineață Uniunea Electrică de Stat din Cuba. „Cauzele sunt în curs de investigare.”

Cuba s-a confruntat cu întreruperi de curent din ce în ce mai frecvente în ultimii ani, pe fondul penuriei cronice de combustibil și al deteriorării rețelelor electrice. Criza s-a agravat când președintele Donald Trump a impus sancțiuni suplimentare în ianuarie și a amenințat cu tarife vamale țările care furnizează petrol insulei.

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În timpul penei de luni, transportul public a fost în mare parte oprit, iar oficialii au declarat că zeci de mii de intervenții chirurgicale au fost anulate la nivel național.

Autoritățile au declarat ulterior că o unitate de generare a energiei și-a reluat funcționarea la aproximativ două ore după avarie.

„Microsistemele sunt deja operaționale pe tot teritoriul țării, pentru a asigura protecția serviciilor vitale”, a declarat Uniunea Electrică.

Ministrul Energiei a declarat că autoritățile lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică, acuzând în același timp SUA că, prin blocada impusă, contribuie la problemele energetice ale Cubei.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a dat vina, de asemenea, pe politicile SUA, descriind blocada energetică drept o măsură „genocidară” impusă de Washington.

„În timp ce SUA încearcă să provoace o explozie socială prin asfixiere, blocând accesul la combustibil către Cuba, UNE se mobilizează pentru a remedia întreruperea SEN”, a spus Díaz-Canel, referindu-se la Sistemul Național de Energie Electrică al Cubei. „Ceea ce fac lucrătorii din sectorul energetic în mijlocul unui blocaj energetic genocid este eroic.”

Criza energetică din Cuba s-a intensificat la începutul acestui an, după ce o operațiune militară americană l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și a oprit exporturile de petrol din Venezuela, întrerupând o sursă cheie de combustibil pentru insulă.

Deși Cuba produce doar aproximativ 40% din combustibilul de care are nevoie, un petrolier rus a livrat Havenei aproximativ 730.000 de barili de petrol în luna martie, stocuri care s-au epuizat până la sfârșitul lunii aprilie.

Pentru a economisi combustibil, guvernul cubanez a impus întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, care au durat mai mult de 24 de ore consecutive în unele zone.

O pană de curent de la începutul lunii martie a afectat provinciile din vestul Cubei, în timp ce o altă întrerupere, la mijlocul lunii martie, a cufundat întreaga insulă în întuneric.

Editor : M.C

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