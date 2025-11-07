Live TV

„A te deplasa liber în Europa este un privilegiu, nu un drept”. UE înăsprește regulile pentru vizele rușilor

Flat lay of Russian passport and Schengen visa paper, international travel concept, migration crisis, tourism under sanctions, document for emigration
Pașaport rusesc și formular pentru viză Schengen, alături de steagul Uniunii Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina. Comisia Europeană a anunțat că Rusia reprezintă „un risc crescut pentru securitatea internă” și a decis ca cetățenii acestei țări să nu mai poată obține vize cu intrări multiple, fiind obligați să aplice separat pentru fiecare călătorie, potrivit The Guardian. Toate cererile vor fi supuse unor verificări mai stricte, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că „a te deplasa liber în Europa este un privilegiu, nu un drept”.

Potrivit noilor reglementări, „cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple” și vor trebui să aplice separat de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE, a precizat Comisia.

„Scopul este de a reduce amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne, permițând în același timp excepții limitate și justificate, precum cele pentru jurnaliști independenți și apărători ai drepturilor omului, asigurând o aplicare uniformă în toate statele membre și prevenind eludarea regulilor”, se arată în comunicat.

Toate cererile depuse de cetățenii ruși vor fi supuse unor „proceduri de verificare extinse și unor controale mai riguroase”, a adăugat executivul european.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că „a călători și a te deplasa liber în interiorul Uniunii Europene este un privilegiu, nu un drept garantat.”

