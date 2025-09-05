Live TV

Accidentul de funicular din Lisabona: publicarea primelor concluzii ale anchetei, amânată

Data publicării:
XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Imagine de la locul tragediei. Foto: Profimedia

Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care a ucis 16 persoane miercuri la Lisabona, a anunţat aceasta pentru agenţia de ştiri Lusa, transmite AFP.

„Nu este posibil să publicăm raportul astăzi” şi a fost reprogramat pentru „sâmbătă după-amiază”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF) pentru agenţia naţională de ştiri lusitană, notează Agerpres.

Acest organism va trebui apoi să publice un raport preliminar „probabil în termen de 45 de zile”, a declarat joi directorul său, Nelson Oliveira.

Unul dintre vagoanele funicularului Gloria, o atracţie turistică populară în capitala Portugaliei, a deraiat şi s-a izbit de o clădire din centrul oraşului miercuri seară. Cinci cetăţeni portughezi şi unsprezece străini au murit în accident. Alte douăzeci de persoane, printre care şi un băieţel de trei ani, au fost rănite.

Citește și:

FOTO Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Meta and Google
Doi senatori americani cer Meta și Google să combată propaganda rusă...
ro canada mare profimedia-1034462270
Joc dezastruos al României în meciul amical cu Canada, pe Arena...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de...
Israeli airstrike collapses Mushtaha Tower in Gaza City
Momentul când un bloc turn de 14 etaje din Gaza se prăbușește după...
Ultimele știri
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles gigantului Google. Cu ce amenință președintele SUA
Robert F. Kennedy Jr va publica un raport care ar lega autismul de un popular medicament care conține paracetamol. Ce spun experții
Accident grav: Doi bărbați au decedat după ce o autoutilitară a lovit o căruţă, în judeţul Iaşi. Calul care tracta atelajul a murit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Zona accidentului a fost curățată. Foto: Profimedia
Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister
Tram derails In Lisbon killing 17 and injuring 20 people
Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 16. Zi de doliu național în Portugalia
profimedia-1033908645
Accident grav în Lisabona: cel puțin 15 morți și mai mulți răniți, după ce un funicular a deraiat. Reacția MAE român
Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
De ce nu a mai fost Louis Munteanu titular în România – Canada. Mircea Lucescu, schimbare de ultim moment...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică